Waarom het áltijd loont om je kassabon in de supermarkt te checken

In 2021 voerde de Consumentenbond steekproeven uit bij verschillende supermarkten, waaronder Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, Plus en Spar. De bond vergeleek de bonnen met de schappen en kwam tot een prijzige conclusie: de cijfertjes kloppen regelmatig niet. Slechts één op de eenentwintig bonnen was foutloos. Met andere woorden: in de overige twintig gevallen betaal je als klant waarschijnlijk te veel. Van alle supermarkten kwam Aldi als beste uit de test. Op vijfentwintig artikelen was er daar ‘slechts’ één verkeerd geprijsd. Albert Heijn was een stuk slordiger, met maar liefst een kwart aan foutieve prijzen. Jumbo deed het niet veel beter, daar week de prijs in één op de vijf gevallen af.

Prijzenoorlog

De Consumentenbond deed onlangs wéér onderzoek naar productprijzen in supermarkten en wat blijkt? Jumbo rekent in één op de drie gevallen nog steeds een andere prijs aan de kassa dan in het schap. Albert Heijn en Plus blijken ook niet al te betrouwbaar. Een voorbeeld: voor batterijen betaalde de bond bij Albert Heijn € 8,99 aan de kassa, terwijl het kaartje in de winkel € 5,39 aangaf. Dat gezegd hebbende: bij Plus pakte het verschil meestal in het voordeel van de klant uit. En ook bij Lidl en Aldi kun je met een iets geruster hart je boodschappen doen: die hebben hun prijzen het beste op orde.

‘Fouten zijn onacceptabel’

Albert Heijn, Jumbo en Plus hebben laten weten de onderzoeksresultaten ‘zeer serieus’ te nemen en beloven beterschap. Wij zijn heel benieuwd of we volgend jaar, na het zoveelste onderzoek, wél op een positieve uitkomst kunnen rekenen. Zo ook Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond: “Dit soort fouten zijn onacceptabel, zeker nu alles duurder wordt en consumenten juist op zoek gaan naar aanbiedingen. De prijs waarmee de winkel adverteert, moet ook de prijs zijn die je aan de kassa betaalt. Aldi en Lidl laten zien dat dat mogelijk is, daar kunnen andere supermarkten een voorbeeld aan nemen”, vindt ze.

Bron: Hart van Nederland