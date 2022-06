Waarom het onbeschoft is om met je ellebogen op tafel te eten

Eerlijk is eerlijk: het is soms best lekker om met je ellebogen op tafel te steunen als je eet. Het is alleen niet netjes en vooral in restaurants moet je dit uit je hoofd laten.

Balans en hygiëne

Deze etiquette stamt uit de middeleeuwen. Destijds was een tafel niet meer dan een blad balancerend op een schraag. Daarop leunen zou ervoor zorgen dat het hele blad omkantelt. Verder neem je met je ellebogen op tafel ook nog eens extra ruimte in beslag. Niet fijn voor degene naast je. Daarnaast heeft het te maken met hygiëne. Vroeger werd het tafelkleed gebruikt als servet, niet heel hygiënisch voor je tafelgenoten om daar steun te zoeken.

Ongelukjes vermijden

Inmiddels zijn er stevige, grote eettafels en wordt het tafelkleed niet meer als servet gebruikt. Waarom hechten we dan nog steeds zoveel waarde aan deze regel? Jodi RR Smith, eigenaar en voorzitter van Mannersmith Etiquette Consulting, vertelt aan het platform van Martha Stewart dat we deze etiquette nog steeds hanteren vanwege het vermijden van ongelukjes aan tafel. “Wanneer je ellebogen niet op tafel leunen, zorg je ervoor dat je niet met je elleboog in een druppel saladedressing, soep of jus zit”, legt Jodi uit.

Tot slaat neem je een goede houding aan door je ellebogen naast je te houden én is het makkelijker om een gesprek te voeren met je tafelgenoten. Bon appétit!

Bron: Martha Stewart, KRO-NCRV