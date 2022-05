Waarom je extra vierge olijfolie beter niet kunt gebruiken om mee te bakken

Extra vierge olijfolie kun je namelijk beter bewaren voor salades en andere gerechten die niet warm zijn.

Het verschil tussen olijfolie en extra vierge olijfolie

De prijs is niet het enige verschil tussen olijfolie en extra vierge (op z’n Frans), extra virgen (op z’n Spaans) of extra vergine (op z’n Italiaans) olijfolie. Bij extra vierge olijfolie worden de olijven niet verhit: de olie wordt gemaakt van de eerste (koude) persing. Hoe de olie smaakt en welke kleur het krijgt, ligt aan de olijfsoort.

Bij ‘gewone’ olijfolie gaat een deel van de smaak verloren. Dat komt omdat de olijven eerst worden verhit en daarna afgekoeld. Door dit proces worden zogenaamde onzuiverheden verwijderd. Het eindresultaat is een olijfolie met een neutrale smaak, in tegenstelling tot extra vierge olijfolie.

Welke olijfolie gebruik je tijdens het koken?

Tijdens het koken kun je het best gewone olijfolie gebruiken, luidt de conclusie van Quest. In olijfolie kunnen zich PAK’s vormen als de olie te heet wordt. Dat is een kankerverwekkende stof die bijvoorbeeld ook ontstaat bij een rokerig kampvuur of aangebrand vlees. Dat kan bij extra vierge olie al ontstaan als de pan heter wordt dan 160 graden. Bij gewone olijfolie pas vanaf 216 graden, en zo heet wordt je pan niet tijdens het koken. Bovendien gaat de smaak van extra vierge olijfolie verloren als je het verhit (op hoge temperatuur) en da’s zonde van je dure olie.

Wanneer gebruik je extra vierge olijfolie?

Extra vierge olijfolie is lekker, smaakvol én gezond om te gebruiken bij koude gerechten. Ook kun je er warme gerechten mee op smaak brengen als ze klaar zijn. Zo is het lekker bij pasta en als basis van vinaigrettes, maar ook door tapenade en koude sauzen. Ook is extra vierge olijfolie een goede vervanger voor de schaarse en dure zonnebloemolie. Tip: let op dat je de olie op tijd opmaakt. De smaak is namelijk het best binnen een jaar na het openen van de fles.

Hoe gezond is olijfolie?

Volgens het Voedingscentrum bestaat olijfolie voor ongeveer 70% uit ‘voornamelijk enkelvoudig onverzadigde vetzuren’ en heeft het ‘een hoog gehalte aan vitamine E’. Onverzadigd vet heeft een positief effect op je gezondheid: het verlaagt LDL-cholesterol, waardoor je de kans op hart- en vaatziekten verkleint. Een gezonde caloriebom, dus.

Bij het bakken en braden is het belangrijk dat de olie in de pan goed heet is. Maar hoe weet je of het al zover is? Met deze truc ben je daar snel achter:

