Waarom je iedere dag komkommer zou moeten eten

Om maar direct met de deur in huis te vallen: de komkommer wordt omschreven als ‘superfood’. De groente is de op drie na meest gekweekte groente van de wereld en staat bekend als een van de gezondste groenten die er te vinden zijn.

1. Hydraterende komkommer

Komkommers hebben sowieso een hydraterende werking doordat ze voor 95 procent uit water bestaan. Wanneer je dagelijks een flink stuk komkommer eet, kan dit ervoor zorgen dat gifstoffen sneller uit je lichaam afgevoerd worden. Ook zit er veel vitamine C in de groente. Voornamelijk in de schil, dus verwijder deze niet.

2. Spijsvertering

Wat je wellicht niet weet, is dat er in komkommer ook veel vezels zitten. En dat maakt de groente een perfecte manier om je spijsvertering op gang te helpen. Als je vaak last hebt van verstoppingen zou het eten van komkommer daar tegen kunnen helpen.

3. Afvallen

Ook als je wilt afvallen zit je goed met de komkommer. De combinatie van veel water, weinig calorieën en veel vezels maken het een ideale en gezonde snack. Honderd gram komkommer bevat maar dertien calorieën. Maar door de hoeveelheid vezels die erin zitten kun je er toch een vol gevoel krijgen.

4. Bloeddrukverlagend

Komkommersap bevat allerlei gezonde stoffen, waaronder een hormoon dat de alvleesklier nodig heeft om insuline te produceren. Door deze stof is de groente erg goed voor mensen met diabetes. Het eten ervan werkt ook cholesterol- en bloeddrukverlagend. Dit komt door de in verhouding grote hoeveelheid kalium, magnesium en vezels.

5. Tegen gewrichtspijn

In komkommer zit veel van het stofje silica. Deze stof werkt erg goed tegen gewrichtspijn, aangezien het bindweefsel erdoor versterkt wordt. Doordat komkommer ook nog eens rijk aan vitamine A, B1, B6, C en D, foliumzuur, calcium, magnesium en kalium is, zou de groente ook goed tegen gewrichtspijn kunnen werken.

6. Ontstekingsremmend

Komkommers zijn een grote bron van antioxidanten zoals flavonoïden en tannines. Hierdoor is de groente erg goed om de ophoping van vrije radicalen in het lichaam tegen te gaan. En dat zou weer als effect hebben dat de kans op chronische ziektes aanzienlijk verminderd kan worden.

Nog zo'n wondermiddel: kurkuma.

Bron: Ahealthylife, Isditwelgezond. Beeld: iStock