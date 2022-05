Waarom je iedere dag matcha thee zou moeten drinken

In Japan wordt matcha al eeuwenlang gebruikt. Deze groene thee wordt gemaakt van theepoeder van de fijnste groene theeblaadjes. Het smaakt een beetje bitter, maar als je gewend raakt aan de smaak herken je het zoete en frisse karakter van de thee.

1. Kalmerende werking

Het aminozuur L-theanine in matcha zorgt voor een kalmerend effect, vermindert stress en bevordert de alfagolven in de hersenen. Tegelijkertijd blijf je fit en alert en zorgt de thee niet voor een suf of vermoeid gevoel.

2. Verhoogt geheugen en concentratie

Door de combinatie van L-theanine en cafeïne zorgt matcha voor een langdurig opwekkend effect en een verhoogde concentratie. Ideaal wanneer er een deadline in je nek hijgt.

3. Geeft een energieboost

Matcha geeft je een energieboost, maar op een andere manier dan koffie. Koffie staat erom bekend dat het je direct energie geeft en het de slaperigheid en vermoeidheid vermindert. Dat komt omdat je lichaam binnen 15 minuten de cafeïne opneemt en dit in je bloedbaan terecht komt. Bij matcha is er geen sprake van een energiepiek, maar een geleidelijke afgifte van energie over langere tijd. Zo’n boost kan 4 tot 6 uur duren.

4. Ontgift het lichaam

Matcha is rijk aan antioxidanten en kan hierdoor op een natuurlijke manier het lichaam ontgiften. Met deze superfood heb je geen dure en ingewikkelde detox cursus nodig.

5. Versterkt het immuunsysteem

Voel je een griepje opkomen? Eén kop matcha thee bevat veel calcium, kalium, vitamine A en C, ijzer en eiwitten. Het drankje bestrijdt vrije radicalen én versterkt het immuunsysteem.

6. Goed voor de spijsvertering

Matcha ondersteunt de spijsvertering. De combinatie van cafeïne en catechines helpt je lichaam voedsel effectiever af te breken. Zo kun je op een natuurlijke manier maagproblemen verlichten.

Bron: Forbes, Matchaparadijs