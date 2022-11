Waarom je uien en aardappelen nooit samen moet bewaren (en nog meer handige bewaartips)

Er zijn aardig wat groente- en fruitsoorten die je beter niet bij elkaar kunt bewaren. Ze kunnen namelijk sneller gaan rijpen en dus ook sneller bederven.

Geen uien in de buurt van appels en aardappelen

Sommige fruit- of groentesoorten verspreiden ethyleengas als ze rijpen. Als je ze in de buurt legt van andere fruit- of groentesoorten die hiervoor gevoelig zijn, dan versnelt het rijpingsproces. Zo wil je bijvoorbeeld geen appels in de buurt van uien bewaren, omdat je dan appels krijgt die naar uien ruiken. Ook uien en aardappelen zijn geen goede combinatie: de uien versnellen namelijk het rijpingsproces van de aardappelen, waardoor ze sneller bederven. Ook knoflook kun je beter uit de buurt van uien houden. Wat wél belangrijk is, is dat je zowel uien, aardappelen als knoflook op een donkere, koele plek bewaart. Maar dus wel apart van elkaar.

Bewaartips voor appels

Appels kun je beter niet in een schaal bewaren met andere fruitsoorten. Ze produceren ontzettend veel ethyleengas, dus hou ze zeker 6 tot 8 centimeter uit de buurt van andere fruitsoorten. Het beste is om de appels gewoon op een aparte schaal te leggen. Appels kunnen wél goed van pas komen als je bijvoorbeeld bananen hebt die nog niet helemaal rijp zijn: leg ze in een schaal met appels en ze rijpen sneller!

Gevoelige groentesoorten

Bloemkool is erg gevoelig voor ethyleengas, dus die kun je ook maar beter uit de buurt houden van appels, kiwi’s of uien. Bloemkool heeft lucht nodig om zo vers mogelijk te blijven. Als deze is verpakt in plastic, is het belangrijk dat er gaatjes in zitten. Bewaar bloemkool in de groentelade van je koelkast en houd ’m uit de buurt van fruit. Dit geldt ook voor broccoli, sla en spruitjes: deze groentesoorten zijn ook gevoelig voor ethyleen.

Bron: Martha Stewart