Waarom knort je maag en betekent dit echt dat je honger hebt?

Wat blijkt? Wanneer jouw buik regelmatige veel te harde geluiden maakt, kan dit wijzen op een onderliggende aandoening. Lees snel verder voor antwoord op alle wie-, wat-, hoe- en waarom-vragen.

Waarom knort je maag?

Het knorren van de maag kan soms hard, maar stiekem ook hilarisch klinken. Maar achter dit ‘gênante’ fenomeen schuilt een interessant biologisch proces. Het knorrende geluid wordt veroorzaakt door luchtbellen, spijsverteringsgassen en vloeistoffen die door je darmen bewegen. Deze geluiden kunnen ontstaan wanneer je maag en darmen zich samentrekken om voedsel en vloeistoffen voort te bewegen in het spijsverteringskanaal.

Honger of niet?

En dan nu de hamvraag: betekent een knorrende maag altijd dat je honger hebt? Het antwoord is niet zo eenvoudig. Hoewel we vaak geneigd zijn te denken dat een knorrende maag een alarmsignaal is dat ons lichaam niks meer heeft om te verteren en het dus vertelt dat het tijd is om te eten, is dat niet altijd het geval.

Een knorrende maag kan optreden om verschillende redenen, waaronder:

Honger

Ja, soms is het knorren van je maag inderdaad een teken dat je lichaam echt behoefte heeft aan brandstof. Wanneer je maag leeg is, kunnen de samentrekkingen van de maagwand luider klinken omdat er minder dempend voedsel aanwezig is.

Spijsvertering

Maar ook als je onlangs hebt gegeten, kan je maag knorren. Dit kan gebeuren tijdens het verteringsproces wanneer je lichaam voedsel en vloeistoffen door je darmen beweegt. Wellicht heb je te snel alles naar binnen geschrokt, waardoor er ook veel lucht in je darmen is gekomen.

Lucht inslikken

Als je dus te snel eet, veel kauwgom kauwt of koolzuurhoudende dranken consumeert, kan er lucht in je spijsverteringskanaal terechtkomen. Dit kan leiden tot het knorrende geluid zonder dat je echt honger hebt.

Hongeriger in je hoofd dan in je maag

Soms krijg je honger omdat je iemand anders over eten hoort praten of bij het zien van heerlijk voedsel op tv. Het zijn dan je hersenen die jou ‘hongerig’ maken, zelfs als je maag eigenlijk prima gevuld is.

Wanneer is het niet goed als je maag knort?

Je kunt buikgeluiden in drie groepen verdelen: normaal, hypoactief en hyperactief.

Bij hypoactieve buikgeluiden is je darmactiviteit vertraagd. Je darmen gaan na het eten wel aan de slag, maar doen dit héél langzaam. Het verteringsproces duurt hierdoor bijzonder lang. Zolang je geen andere klachten ervaart, is er niks aan de hand. Maar heb je naast het knorren van je maag ook darmproblemen, zoals een moeilijke stoelgang? Trek dan aan de bel en neem contact op met een arts.

Verder heb je nog hyperactieve darmgeluiden, waarbij de knorrende geluiden een tikkeltje luider zijn dan normaal. Dit kan optreden na het eten als je darmen het voedsel te snel proberen te verwerken. Het gevolg is vaak diarree. Je lichaam neemt de voedingsstoffen niet genoeg op, omdat je maag van streek is.

Hyperactieve darmgeluiden kunnen ontstaan door:

Voedselallergie

Diarree

Maag-darmbloedingen

Bacteriële infectie

Ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa)

Ziekte van Crohn

Jouw knorrende maag ontcijferen

Dus, wat moeten we nu doen als je maag begint te knorren? Luister eerst goed naar je lichaam. Als je echt honger hebt, zal dat knorrende geluid hoogstwaarschijnlijk vergezeld gaan met andere signalen, zoals een licht gevoel in je maag, concentratieverlies en misschien ben je zelfs licht prikkelbaar.

Wanneer naar de dokter?

Als je echter merkt dat je maag knort kort nádat je hebt gegeten, hoef je je waarschijnlijk geen zorgen te maken. Het is gewoon een teken van je lichaam dat-ie aan het werk is, bezig met de complexe taak van spijsvertering. Knort je maag wel erg vaak en luid? En heb je ook last van misselijkheid, brandend maagzuur, overtollig gas, braken, diaree, obstipatie/constipatie, bloederige ontlasting of koorts? Trek dan aan de bel en maak een afspraak bij de dokter. Wellicht heb je last van darm- en spijsverteringsproblemen.

Wat kun je doen om het knorren te stoppen?

Als je verder geen klachten hebt (buiten een opgeblazen buik) dan hoef je niet direct actie te ondernemen. Om van het vervelende geknor en opgeblazen gevoel af te raken, kan het handig zijn om de inname te verminderen van voedsel dat veel gas produceert, zoals:

Heb je na het eten last van een opgeblazen gevoel of een opgezette buik? Dat kan verschillende oorzaken hebben, zegt dokter Rutger. Hij geeft 5 tips om de klachten te verminderen en je spijsvertering te helpen:

Bron: WebMD, Healthline, MLDS