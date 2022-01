Waarom plantaardig eten zo goed voor je is

Als het om plantaardige voeding gaat, wil Remko niet met opgeheven vinger zijn lifestyle opleggen. “Ten eerste zeg ik altijd: iedereen moet doen waar hij of zij gelukkig van wordt en zich prettig bij voelt. Ik ben geen healthy chef die zegt: doe dit of dat. Als je elkaars keuze respecteert, komen we veel verder in deze wereld.”

Erg verrast en geïnspireerd

Remko is vegan sterchef en werkt momenteel in een exclusieve villa op Ibiza waar yogacursussen worden georganiseerd. “Daar serveren we enkel en alleen plantaardig eten. Onze gasten zijn niet allemaal vegetarisch of veganistisch van huis uit, maar na de retreat horen we wel vaak dat mensen erg verrast en geïnspireerd zijn door mijn manier van koken. Zo kunnen ze er thuis mee aan de slag gaan.”

De chef wil vooral mensen inspireren met plantaardig eten. Maar waarom is het eigenlijk zo gezond? “Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat je veel positieve veranderingen ervaart als je langere tijd plantaardig eet - en met ‘langere tijd’ bedoel ik ook echt een jaar. Als je je lichaam gaat voeden met veel gezonde producten zoals groente en fruit, krijg je opmerkelijk meer energie.”

Behandel je lichaam als een Rolls-Royce

Remko: “Simpel gezegd: als je elke dag pizza eet en liters cola drinkt, dan ga je dat merken. Je vermoeidheid en gewicht nemen toe en je komt in een neerwaartse spiraal. Mijn lijfspreuk is: ‘Behandel je lichaam als een Rolls-Royce en niet als een vuilnisbak’.”

Plantaardig eten is zoveel meer dan alleen groente en fruit. Volgens de healthy chef gaat het ook om minder ‘rotzooi’ tot je nemen. “Geen bewerkte producten, geen raffineerde suikers, geen E-nummers, pas op met te veel zout en gebruik zoveel mogelijk biologische producten”, somt hij op. Kortom, het is geen dieet maar een lifestyle.

En wat zie je daarvan terug? “Je huid gaat stralen, je nagels en haren verbeteren, je krijgt meer energie, een betere stoelgang, hebt minder stress en een betere nachtrust”, zegt Remko.

Plantaardige eiersalade

Hij denkt dat veganistisch en vegetarisch eten de komende jaren veel normaler zal worden. “Je ziet het al veel meer in het straatbeeld. Zelfs bekende fastfoodrestaurants hebben een vegan- of vegetarische optie. Verder zie je dat het schap in de supermarkt waar je veganistische producten kunt vinden, groter wordt.”

Zijn favoriete plantaardige ingrediënt is momenteel Kala Namak. “Dat wordt ook wel zwart zout genoemd en is een steenzout. Door de zwavel heeft Kala Namak een typische eigeur en eismaak. Ideaal dus als je als veganist toch wel eens de smaak van een eitje mist. Het wordt vaak gebruikt in de Indische en Ayurvedische keuken. Ik maak bijvoorbeeld een ‘eiersalade’ van grof gemalen kikkererwten, vegan mayonaise en allerlei kruiden en daaraan voeg ik dan Kala Namak toe. Zodra ik deze salade serveer, wordt het stil aan tafel en denkt iedereen dat ze echte eiersalade eten.”

Daarnaast is jackfruit al een tijdje dé ultieme vleesvervanger van dit moment. “Het is een favoriet van veel vegetariërs en veganisten, omdat het door zijn draadjesvleesachtige structuur op pulled pork lijkt. Het is een tropische vrucht die groeit aan bomen in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Je vindt het tegenwoordig in blikjes bij alle bekende supermarkten.”

Kijk hier voor Remko’s vegan pulled jackfruit BBQ sandwich.

Remko Schippers Beeld The Healthy Chef

Bron: The Healthy Chef