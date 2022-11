Wat eten we met kerst? 4x kersttrends 2022 volgens Allerhande

De Allerhande kersteditie ligt weer in de winkel, met uiteraard volop aandacht voor de kersttrends van 2022.

Het belangrijkste is natuurlijk dat je het gezellig hebt met de liefste mensen in je leven. Wat ga jij maken?

Vier grote kersttrends voor 2022

Het (lopende) kerstbuffet: de allemansvriend onder de kerstdissen is toch wel het buffet. Alle gerechten op tafel en kiezen maar. Voor elk wat wils, voor jong en oud, voor carnivoor en vegetariër of veganist. Tip: werk met verschillende hoogtes (etagères of andere verhogingen) om je buffet werkelijk spectaculair te maken. Shared dining: liever samen aan tafel? Denk dan eens aan shared dining. Een combinatie van veel kleine (betaalbare) hapjes die je deelt met je disgenoten. Denk aan mini-groentes, mini-varkensrollades en mini-tartelettes. Zowel voor-, hoofd- als nagerechten kun je op deze manier serveren. De oer(Hollandse)vorm van shared dining is uiteraard de gourmet. Ook die zien we dit jaar weer terug, met veel vega/groenten-opties. Glitter: niet alleen je kleding en je kerstversiering sprankelen met glitter, je kunt eetbare glitter ook gebruiken om gerechten mee te verfraaien. Wat dacht je van goudkleurige stoofpeertjes of een takje rozemarijn vol glitters? Of serveer een niet alleen je kleding en je kerstversiering sprankelen met glitter, je kunt eetbare glitter ook gebruiken om gerechten mee te verfraaien. Wat dacht je van goudkleurige stoofpeertjes of een takje rozemarijn vol glitters? Of serveer een glittercocktail Vega(n): dit jaar zijn er meer groenten-opties dan ooit tevoren. En nee, het zijn niet de vleesvervangers die de show stelen, maar de groenten zelf. Dit jaar staan er 62% meer vega recepten in de kerst-Allerhande dan vorig jaar en 16% meer vegan recepten. Er is dit jaar zelfs een vegan digitaal kerstmagazine.

Wat eten we met kerst?

Twee tips die we je niet willen onthouden: de smash bombe is té leuk. Een heerlijk hazelnoot-schuimtaartje afgedekt met een chocolade koepel die je met een lepel kapot moet tikken. En probeer vooral ook het stoofperensorbetijs. Als toetje, of in een glaasje (alcoholvrije) bubbels voor een zalige spoom. Beide zijn te koop bij Albert Heijn.

Libelle Lekker

In de nieuwe Libelle Lekker vind je driegangendiners onder de €50 (voor 4 personen) met vis, vlees of vega en 48 heerlijke feestrecepten. Hij ligt nu in de winkel voor €4,99 of bestel ’m hier.

Bron: Allerhande