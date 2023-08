Wat heb je nodig voor een picknick en hoe houd je het meegebrachte eten goed?

Genieten van een vrije (mid)dag in de buitenlucht hoeft vrijwel niets te kosten. Met de lekkerste snacks geniet jij van een heerlijke picknick in het park, op het strand of aan het water!

Dé ultieme picknick-checklist

Drinken : heel belangrijk, want in een paar uur tijd krijg je zeker dorst. Neem op een warme dag sowieso een grote thermoskan mee met koud water en ijsblokjes. Daarnaast doen : heel belangrijk, want in een paar uur tijd krijg je zeker dorst. Neem op een warme dag sowieso een grote thermoskan mee met koud water en ijsblokjes. Daarnaast doen (zelfgemaakte) ijsthee , fruitsapjes en eventueel een fles wijn het ook altijd goed!

Snacks : van gezonde tussendoortjes als dadels, noten en crackers met hummus tot je favoriete kaasjes, : van gezonde tussendoortjes als dadels, noten en crackers met hummus tot je favoriete kaasjes, bananenbrood en wafels. Genoeg snacks mogen in ieder geval niet ontbreken tijdens de picknick. En wat dacht je van deze geweldige crispy croissants ? Afijn, je snapt het. Zorg voor een goede balans tussen zoet en hartig om de hele middag te genieten. Ga je picknicken rond lunchtijd? Neem dan eventueel een lekkere salade mee. En vergeet geen fruit mee, zoals aardbeien, druiven of kersen!

Picknickmand of grote (strand)tas en/of koeltas : noodzakelijk om al die lekkere snacks en drankjes in mee te nemen natuurlijk!

Kleed : want je wilt geen lelijke grasplekken in je kleding. Bij gebrek hieraan volstaat een grote handdoek ook.

Bestek : Belangrijk. Dit maakt het net wat makkelijker om te eten. Neem eventueel een speciaal picknick-besteksetje of gewoon bestek uit de keukenla.

Afsluitbare bewaarbakjes : om je eten in mee te nemen én je gebruikte bestek mee terug te nemen.

Glazen of plastic bekers : om uit te drinken.

Servetten: want je hebt geen zin in etensresten aan je mondhoek. En eet je bepaalde snacks met de hand, dan wil je je handen tussendoor kunnen afvegen.

Zó blijft je eten goed bij een picknick

Koud eten bewaren

Een paar uur in de buitenlucht zitten, zorgt ervoor dat je eten al snel minder lekker kan worden. Gekoelde producten bewaar je daarom in een koeltas. In dít artikel lees je hoe lang je eten in een koeltas zo lang mogelijk goed houdt.

Thuis haal je je producten bij voorkeur bovendien pas kort voor vertrek uit de koelkast. En houd je na de picknick eten over? Gekoeld eten dat je langer dan twee uur buiten de koeling hebt bewaard, kun je volgens het Voedingscentrum beter weggooien!

Warm eten bewaren

Ben je van plan om warm eten mee te nemen naar je picknick, zoals hotdogs of een lekkere pasta? Gebruik dan hittebestendige kommen en mogelijk een isoleerdeken. Let op: bewaar etenswaren die warm bewaard moeten worden altijd boven de 60°C. Gebruik daarvoor bij voorkeur een voedselthermometer. En wacht niet te lang met het opdienen van de warme snacks!

Guacamole bewaren

Heb je zelf guacamole gemaakt en wil je voorkomen dat deze tijdens je picknick bruin kleurt? Spray de bovenkant van je dip dan in met een spray van olijf-, zonnebloem- of kokosolie, dek deze af met vershoudfolie en bewaar deze in de koeltas. Of leg de pit van de avocado in je dip! Zo blijft je guacamole lang vers en groen.

Wanneer plan jij je volgende picknick?

Heb je een picknick of barbecue gepland tijdens een warme zomerdag? In onderstaande video zie je hoe je je eten heerlijk koel houdt.

Bron: Voedingscentrum.nl, NVWA.nl