Wat is beter: wel of niet rauwe kip wassen voor het koken?

We zetten de voor- en nadelen op een rijtje.

Voordelen van rauwe kip wassen

Andere smaak

Zangeres én chef Shirma Rouse is een grote voorstander van het wassen van rauwe kip. “Zo dood je de bacteriën. Daarnaast kan kip vaak slijmerig zijn, daar heb je geen last meer van als je de rauwe kip even in koud water met azijn of limoen wast”, vertelt ze aan Libelle. “Je proeft het ook wanneer iemand de kip niet heeft gewassen. Het smaakt heel anders. Ik vind het véél lekkerder als de kip is gewassen.”

Zó was je rauwe kip

Hoe je rauwe kip wast? Je legt de kip in koud water met witte natuurazijn of limoensap. “Wrijf de kip goed schoon”, benadrukt Shirma. Haal het vlees vervolgens uit het water en dep het droog met keukenrol. “Voor 1 kip gebruik je 1 liter koud water met 30 milliliter azijn of één uitgeperste limoen.”

Toch moet je oppassen met het wassen van je kip, waarschuwt Het Voedingscentrum. Uit hun onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlanders kip voor de bereiding onder de kraan wast. Dat kan gevaarlijk zijn.

Nadelen van rauwe kip wassen

Van huis uit

Vooral mensen in de leeftijdscategorie 56-69 jaar blijken hun gevogelte eerst te laten badderen. Het zijn vooral de mannen die het vlees op deze manier behandelen. “Wat we zien, is dat veel mensen het wassen van rauwe kip van huis uit hebben meegekregen: 42 procent van de respondenten gaf dat aan”, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum.

Voedselvergiftiging

De reden dat mensen kip wassen, is volgens het Voedingscentrum omdat ze het hygiënischer vinden en bacteriën willen wegspoelen. Gek genoeg neemt de kans op een voedselvergiftiging juist toe als je kip wast. Door waterspetters en het sap van rauwe kip kunnen campylobacter- en salmonellabacteriën verspreiden – naar het aanrecht of de gootsteen, bijvoorbeeld. Dit wordt ook wel kruisbesmetting genoemd.

Kip veilig bereiden

Er zijn drie dingen waarop je bij het koken met kip moet letten:

Bewaar kip in de koelkast bij maximaal 4 graden Celsius. Leg het op de onderste plank van de koelkast, net boven de groente- en fruitlade. Was je handen, snijplank en mes grondig na aanraking met rauwe kip. Bak het vlees goed, zodat het niet rosé maar wit is van binnen. Schadelijke bacteriën gaan namelijk dood tijdens het bakken.

Vind je het toch een fijn idee om je kip te blijven wassen, maar zit je de rest van de avond liever niet met rommelende ingewanden op de wc? Probeer zo min mogelijk te spetteren, neem je aanrechtblad na het wassen goed af met heet water en een sopje en was je handen lang en grondig. Spoel ook de gootsteen met heet water. Om te voorkomen dat je water én bacteriën spettert, kun je de kip ook in een bak koud water met azijn of limoensap leggen. Vergeet daarna niet de bak goed schoon te maken. Eet smakelijk!

Groenten wassen

Groente, fruit en kruiden moet je daarentegen wél altijd goed wassen. Wist je dat je groenten en fruit met alleen water niet goed schoon krijgt? Wij laten je zien hoe het wél schoon wordt.

Heerlijk malse, gestoofde kip in een Creoolse saus op een bedje van rijst, geserveerd met gebakken banaan. Loopt het water je al in de mond? Schort om, en de keuken in. Dushi Chef Jurino Ignacio toont je stap voor stap dit recept voor Stobá di Galiña:

Bron: Het voedingscentrum