We dragen allemaal graag een steentje bij aan een betere wereld, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: wat is duurzamer, koffiecups of koffiepads?

Wieke Potjer Pexels

Koffie, we lusten er wel pap van in Nederland. Gemiddeld drinken we vier koppen per dag, waarvan we er volgens Milieu Centraal drie thuis zetten en er eentje buiten de deur halen. We staan daarmee in de top 10 van landen die het meeste koffie drinken. Hoe duurzaam is al dat koffieleuten eigenlijk?

De overstap naar koffiecups en pads

Laten we beginnen met de manier waarop we koffiezetten. Vroeger was het heel normaal om een hele pot te maken en de koffie die over was door de gootsteen te spoelen. Pure verspilling dus. Tegenwoordig zijn we wat dat betreft duurzamer bezig. Het pruttelende koffiezetapparaat met warmhoudplaatje heeft plaatsgemaakt voor apparaten die met koffiecups of -pads werken. Daarmee zet je alleen het kopje koffie dat je daadwerkelijk drinkt. Maar wat is dan duurzamer: de koffiecup of de koffiepad?

Koffiepads

Zowel de koffiecups als de -pads veroorzaken bergen met afval. De vraag is dus welk afval ‘beter’ is. Daarin zijn de laatste tijd behoorlijk wat stappen gemaakt. Tot voor kort bevatten koffiepads (en theezakjes) plastic bevatten, inmiddels is 97 procent volledig composteerbaar. Dat betekent dat koffiepads sinds dit jaar gewoon bij het GFT-afval mogen en potentieel 88 miljoen kilo waardevol compostafval per jaar kunnen opleveren.

Koffiecups

Dan de koffiecups. Die bestaan in verschillende soorten en maten. De meest gangbare cup is van aluminium gemaakt. Daarvoor is bauxiet nodig. Het mijnen daarvan verwoest de natuur op zo’n grote schaal, dat het ecosysteem zich – volgens het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) – nooit meer herstelt. Er is recentelijk dan ook een voorstel gedaan vanuit de EU om aluminium cups te verbieden, omdat ze te belastend zijn voor het milieu.

Ondertussen werkt Koffie & Thee Nederland hard aan een plan om te zorgen dat de cups worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled. Maar zover zijn we dus nog niet. De meeste cups belanden nu nog bij het restafval en worden dus verbrand. En de zogenaamde composteerbare koffiecups bevatten plastic, waardoor ze dus helemaal niet composteerbaar zijn.

Volgens de Plastic Soup Foundation is het mijden van koffiecups dan ook een betere keuze voor het milieu. Wil je ze toch graag gebruiken, kies dan voor hervulbare koffiecups. En mocht je ondanks alles toch voor aluminium gaan: doe dan mee aan een recycle programma.

Koffie verkeerd

Laten we het ook nog even over de koffie zelf hebben. Die is behoorlijk belastend voor het milieu, omdat er veel bestrijdingsmiddelen, water en kunstmest worden gebruikt om koffie te produceren. In sommige landen maakt het bos bovendien in rap tempo plaats voor koffieplantages om aan onze toenemende koffievraag te kunnen voldoen. Door te kiezen voor een fairchain koffiemerk (zoals Wakuli of Moyee) of koffie met een keurmerk van Rainforest Alliance en Fair Trade maakt jouw kopje koffie al minder impact.

Dan is er nog de manier waarop je jouw koffie drinkt. Zo staat de milieu-impact van één koffie verkeerd gelijk aan veertien kopjes espresso. Dat komt door de melk. Gebruik je dus minder melk, dan boek je al behoorlijk wat klimaatwinst. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een plantaardige melk, die is beter voor het klimaat dan koemelk.

Wat is de duurzaamste koffie?

Concluderend, koffiepads zijn duurzamer dan koffiecups. Nóg duurzamer is het om je koffie te zetten met een percolator of cafetière, omdat daar nog minder afval bij komt kijken. Zorg er dan wel voor dat je niet te veel zet, zodat je geen koffie verspilt.