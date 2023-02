Wat is een chiffoncake precies en hoe maak je die?

Een heerlijk bakklusje voor aankomend weekend.

Wat is chiffoncake?

Chiffoncake is eigenlijk een soort sponscake. De cake werd in 1927 uitgevonden in Los Angeles en is superluchtig en zacht door het gebruik van eiwitten en olie. De cake dankt haar naam ‘chiffon’ aan de bruidsjurken die op dat moment veel werden verkocht met het materiaal chiffon. Drie keer raden welke cake er op een bruiloft werd gegeten. Juist. De chiffoncake.

Pandan chiffoncake

Pandan cake is een Maleisische variant. Deze chiffoncake is op smaak gebracht met het sap van pandan blaadjes en populair in heel Zuid-Oost Azië. Deze cakes zijn lichtgroen door het sap, maar meestal ook door kleurstoffen.

Speciale vorm

De lekkernij wordt gemaakt in een speciale chiffoncakevorm. Deze vorm lijkt een beetje op een tulbandvorm, vanwege het gat in het midden van de cake. Goed om te weten: de vorm hoef je niet in te vetten, want het beslag rijst in de cakevorm.

Truc tegen ingezakte cake

Een chiffoncake maken is niet makkelijk. Het meest voorkomende probleem is een ingezakte cake. Maar als je je goed inleest, kun je dit voorkomen. De truc zit hem ten eerste in het maken van het beslag. Het is belangrijk dat je de eiwitten op een bepaalde manier door het andere beslag spatelt.

Dit doe je als volgt: maak een snede met een spatel en vouw daarna het deeg voorzichtig door de eiwitten. Wanneer de cake uit de oven komt, is het bovendien belangrijk dat-ie goed is afgekoeld. Alleen dan krijg je je baksel mooi uit de vorm.

Zelf maken of een bakmix?

Geen zin om een chiffoncake from scratch te maken? Bij de toko verkopen ze handige bakmixen. Het merk Pondan heeft twee heerlijke mixen met pandan- en vanillesmaak. Toch zelf aan de slag? De lekkerste recepten vind je hieronder.

