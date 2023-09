Wat is gochujang en hoe gebruik je het?

Behalve sojasaus zijn er nog veel meer Aziatische smaakmakers die je écht in huis wilt halen. Gochujang is daar één van.

Wat is gochujang?

Gochujang betekent letterlijk ‘chilipasta’ (‘gochu’ betekent chili en ‘jang’ pasta). Deze rodepeperpasta komt uit Korea en wordt toegevoegd aan soepen, stoofpotten en sauzen. De pasta bevat chili, rijst en gefermenteerde sojabonen. De dikke structuur heeft wat weg van tomatenpasta, maar de smaak is niet vergelijkbaar. Gochujang is volgens sommigen namelijk ontzéttend heet. Pas dus op als je daarmee niet bekend bent!

Gochujang is verkrijgbaar bij de Aziatische winkel, maar tegenwoordig óók gewoon voor een prikkie in de supermarkt. Geweldig, toch?

Hoe gebruik je gochujang?

Liefhebbers van verwarmende stoofpotten en bibimbap hebben zeker baat bij gochujang in huis. Ook is het een standaardingrediënt in tteokbokki (een traditioneel Koreaans gerecht met rijstcakes). De pasta wordt dus meestal gebruikt in Aziatische gerechten, maar laat je vooral niet tegenhouden en experimenteer erop los. Je kunt er namelijk ook heerlijke pastasaus van maken, zoals in de video hieronder.

#gochujang #pasta #gochujangpasta #creamypasta #spicyfood #spicypasta ♬ Applesauce - Mark Fabian & Alexander Smith & George King & RK Masters @mckitchen__ Creamy Gochujang Pasta, this was so amazing I can’t even put into words 3-4 cooked servings of your favorite pasta 2 tbsp gochujang 2-3 garlic cloves freshly minced 1 tbsp chili oil 1-2 tbsp gochgaru (Korean chili flakes) 1 cup Reserved pasta water (use about 1/2 cup or as needed, don’t dump all in if not needed) 3 tbsp Mayonaise 1 cup freshly shredded mozzarella + 1/2 cup finely shredded 1-2 tbsp Spicy Mayo (recipe on my page) Furikake of your choice (mine has bonito flakes in it for this recipe) 2-3 tbsp brown sugar 1 tbsp Salt for pasta water Cook pasta according to package. Scoop out pasta water before draining, you’ll use what you need in the next steps, not the full amount. Get some chili oil in a wok on low-med heat. Add in minced garlic and chili flakes. Cook for a minute. Add in gochujang. Cook for a minute. Add in about 1/2 cup pasta water and incorporate. Turn the heat to lowest setting. Throw in the handful of brown sugar. Add in regular shredded mozzarella, and stir slowly until melted. Next, whisk in the Mayo. Once they are married then go ahead and drop your pasta in. Lightly incorporate, and then add the fine shredded mozzarella in a layer and cover it up. Let it cook for a few minutes on low to melt the cheese. Remove the lid, add furikake, spicy Mayo, and Korean chili flakes. Dish up and enjoy #creamy

Hoe bewaar je gochujang?

Net als andere pittige pasta’s en sauzen moet je gochujang onverwacht in de koelkast bewaren. Richt dus vooral een plankje in voor je sriracha, sambal oelek, chili-olie en nu dus ook gochujang.

Gochugaru

In dezelfde recepten kun gochujang vaak vervangen door het minder bekende gochugaru. ‘Garu’ betekent poeder. Anders dan gochujang vind je deze Koreaanse chilipoeder meestal alleen bij de Aziatische toko, vaak in de vorm van grove vlokken. Onmisbaar als je houdt van een beetje pit. Dan bak je de vlokken bij veel gerechten aan het begin kort mee in de pan met ui en knoflook.

Leuke bijkomstigheid: pittig eten blijkt ook nog eens goed voor je gezondheid.

