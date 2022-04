Wat zijn paranoten en hoe gezond zijn deze noten?

Wij vertellen je over de gezondheidsvoordelen van deze noot en hoeveel je er per dag mag eten. Dat laatste is belangrijk, want te veel paranoten eten kan zelfs giftig zijn!

Wat zijn paranoten?

Paranoten groeien aan bomen die vooral in Zuid-Amerika voorkomen. Zo staan de bomen bijvoorbeeld in Brazilië, Colombia en Suriname. Het klimaat daar is goed voor ze, omdat de bomen veel water nodig hebben. De paranoot wordt ook wel ‘para de kastanje’ genoemd.

Hoe gezond zijn paranoten?

De banaanvormige noot is hartstikke goed voor je gezondheid. Deze bevat veel gezonde vetten, maar ook eiwitten, koper, magnesium, calcium, ijzer, fosfor en zink. En dat allemaal in zo’n handzaam nootje! Vooral als je veel sport, is deze noot een goede aanvulling op je dieet. Paranoten zorgen namelijk voor snel spierherstel. Daarnaast zorgt het fosfor in de noot voor spieropbouw en het behoud van sterke botten en tanden.

Hoeveel calorieën zitten er in paranoten?

Volgens Het Voedingscentrum is het goed voor je om dagelijks een handje ongezouten noten te eten. Denk hierbij aan 25 gram. Dit staat in het geval van paranoten gelijk aan 172 calorieën en 4 gram verzadigd vet.

In 25 gram ongezouten paranoten zit:

172 kcal energie

16,8 gram vet

4 gram verzadigd vet

0,6 gram koolhydraten

0,6 gram suikers

1,9 gram vezels

3,6 gram eiwit

0 gram zout

Goed voor je immuunsysteem

Het eten van paranoten geeft je immuunsysteem een flinke boost. Dat niet alleen, het verlaagt ook het LDL-gehalte in cholesterol. Maar zoals vaak het geval is, is té veel eten niet goed.

Goed voor je huid

Het eten van paranoten is erg goed voor je huid. Zeker wanneer je veel in de zon zit. Paranoten zorgen er namelijk voor dat je velletje niet uitdroogt én beschermen tegen UV-straling. Maar daar zit ook een nadeel aan...

Kans op vergiftiging

Deze bescherming komt door het bestanddeel selenium. Wanneer je veel paranoten eet, krijg je veel seleen binnen en dat beschermt tegen UV-straling. Maar als je te veel selenium binnenkrijgt, heb je kans op seleenvergiftiging.

Hoeveel mag je er per dag eten?

Om seleenvergiftiging te voorkomen, kun je het beste niet meer dan 5 paranoten per dag eten. Zo’n seleenvergiftiging kan nare gevolgen hebben, zoals onder andere haaruitval, jeuk en huiduitslag.

Hoe vaak komt seleenvergiftiging voor?

Gelukkig komt dat niet veel voor. Zeker als je er verder een gevarieerd eetpatroon op nahoudt, is de kans klein. Bij de zeldzame gevallen die er bekend zijn, werden er iedere dag gedurende een langere periode veel paranoten gegeten.

Goed voor je schildklier

Het hoge gehalte aan selenium is wel erg goed voor je schildklier. Als je last hebt van een trage schildklier wordt het eten van paranoten dan vaak ook aangeraden. Selenium is namelijk onmisbaar voor de productie van je schildklierhormonen.

In deze video leggen we je nóg meer uit over de gezondheidsvoordelen van paranoten:

Bronnen: Voedingscentrum, Consumentenbond, Gezond Eten, De Notenkoerier