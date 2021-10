Wat zit er precies in detox-thee en werkt het wel?

Volgens voorstanders van detoxen hopen afval- en gifstoffen zich op in je lichaam. Hierdoor kunnen ze je stofwisseling verstoren. Door je lichaam te detoxen zouden al deze afvalstoffen uit je lichaam verwijderd worden. Een frisse, gezonde start voor je lichaam. Wie wil dat nu niet? Maar is detoxen wel nodig?

Geen wetenschappelijk bewijs

Nee, volgens de Consumentenbond is het een regelrechte fabel dat je af en toe moet ontgiften. Je lever en nieren kunnen alle afvalstoffen namelijk prima zelf afvoeren. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de voordelen van detoxen. Blijkbaar kunnen detox-producten zelfs averechts werken.

Detox-thee

Detox-thee is een voorbeeld van een product dat kan helpen bij het detoxen van je lichaam. Bloedzuiverende kruiden zouden helpen om toxische stoffen het lichaam sneller te verlaten. Bovendien zou de thee je nieren en lever ondersteunen om alles goed op te kunnen ruimen. Maar trap hier niet, zegt de Consumentenbond. Ieder mens heeft namelijk een ingebouwd detox-systeem: de lever en nieren.

Verschillende ingrediënten

De ingrediënten in detoxthee zijn erg uiteenlopend. Over het algemeen bevat detoxthee een mengeling van zuiverende kruiden (zoals brandnetel, paardenbloem, mariadistel en venkelzaad). Deze ingrediënten zijn over het algemeen natuurlijk en lijken daardoor onschuldig, maar dat is lang niet altijd het geval. De thee bevat namelijk vaak ook een vrij onbekend ingrediënt: senna. Dit is een kruid dat chemicaliën bevat die sennosiden heten, die de wand van je darmen irriteren en zo een laxerend effect creëren. Het is medisch goedgekeurd voor het behandelen van constipatie en het legen van de darmen voor operaties. Het gevaarlijke is dat je denkt dat de thee echt werkt, want je voelt namelijk dat er iets gaande is in je darmen.

Officiële regels

Officieel mag er niet meer ‘detoxen’ geadverteerd worden. Dat is een nieuwe regel, die ingaat vanaf begin 2022. Maar op dit moment zijn er nog steeds veel merken die detox-thee verkopen, zoals Zonnatura, Pickwick, Clipper, Yogi Tea, Jacob Hoor, Piramide en Pukka. Trap daar dus niet in, want dit gaat na 2022 niet voor niets veranderen.

Je lichaam een frisse start geven? Met déze tips van diëtiste Wendy heb je geen detox nodig:

Bron: Consumentenbond, Women’s Health.