Watermeloenpizza is hét dessert dat je deze zomer wil proeven

Verse watermeloen past perfect bij romige toppings en ander fruit. Bovendien zijn we natuurlijk allemaal voorstander van een dessert dat zo op tafel staat en waarvoor je de oven niet hoeft aan te zetten.

Fruitpizza

Voordat je enige aannames doet over de term ‘pizza’, kunnen we je gerust stellen dat het niet echt op pizza lijkt. De naam verwijst eerder naar hoe de watermeloen wordt gepresenteerd en geserveerd. Het is gewoon een enorm rond stuk watermeloen, gesneden als een pizza.

Verantwoord dessert

Oké, de ricotta en mascarpone zijn natuurlijk niet zo gezond. Maar die kun je eventueel vervangen door wat Griekse of plantaardige yoghurt. Verder bevatten bosbessen, aardbeien, geraspte kokosnoot en pistachenoten allemaal een indrukwekkende hoeveelheid gezonde vezels en mineralen. Kortom: een lekker en verantwoord toetje.

Zo maak je de watermeloenpizza

Ingrediënten

Een grote ronde watermeloenschijf van ongeveer 2,5 cm dik, gesneden uit het midden van de meloen

125 gram ricotta

60 gram mascarpone

1 eetlepel honing

1 eetlepel geraspte kokos

Blauwe bessen

Pistachenoten

Verse munt, naar smaak

Zó maak je een watermeloenpizza

Meng in een kleine kom de ricotta, mascarpone en honing tot een glad en smeerbaar mengsel. Verdeel het ricottamengsel over de watermeloen en strooi hier de geraspte kokos overheen. Snijd de watermeloen in 8 gelijke plakken. Plet de pistachenoten en beleg de plakjes watermeloen met aardbeien, blauwe bessen, pistachenoten en wat verse munt.

Volop inspiratie

Maar je kunt er natuurlijk ook helemaal je eigen draai aan geven. We geven je nog wat inspiratie:

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Chefs Best Pastry (@chefsbestpastry) op 24 Aug 2021 om 8:42 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Irina Meliukh (@saharisha) op 24 Aug 2021 om 8:44 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door hannah || healthy recipes (@lovelydelites) op 24 Aug 2021 om 8:43 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Hormone Nutritionist |Ashleigh (@thesoulfulsprout) op 24 Aug 2021 om 8:43 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Jo | Smoothie & Snack Lover (@snackx4me) op 24 Aug 2021 om 8:42 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door (@__marta.l.__) op 24 Aug 2021 om 8:42 PDT

Bron: Well+Good