Watertandend lekker: zoete Siciliaanse cassata

Ooo, zó verslavend! Er zijn heel veel uitvoeringen van deze zalige Italiaanse ijstaart. Met of zonder laagjes cake of lange vingers. Dit is de basis. Versier ’m met alle geconfijte vruchten die je vinden kunt voor een extra Siciliaans effect. Begin op tijd, zeker 12 uur van tevoren.

Voor 12 punten • 500 g ricotta

• 500 g mascarpone

• de fijngeraspte schil van 2 sinaasappels

• de fijngeraspte schil van 1 citroen

• 3 eieren

• 250 g fijne kristalsuiker

• 250 g gemengde glacé- of gekonfijt fruit, grof gehakt, plus extra

• 125 g pistachenoten, grof gehakt, plus extra

• 125 g pure chocolade, fijngehakt

• 200 g marsepein

• poedersuiker om te bestuiven Voor de glazuur

• 100 g pure chocolade, fijngehakt

• 50 g roomboter

• 2 el melk

• 1 el honing Extra nodig

• bolle kom of springvorm ø 24 cm Bereidingstijd: 50 min. Wachttijd: 12 uur of 1 nacht. Kcal.: ca. 560 p.p.

Zo maak je cassata:

Kook 1 citroen ca. 30 min. in ruim kokend water, leg er een bordje op om hem onder water te houden. Laat helemaal afkoelen, snijd hem in vieren en verwijder de pitten. Maal de stukken citroen in een keukenmachine met de olijfolie tot pulp.

Verwarm de oven voor op 170 °C.

Vet de taartvorm in en bekleed deze met bakpapier.

Klop de eieren met de suiker luchtig. Spatel de citroenpulp erdoor en vervolgens het amandelmeel, het zelfrijzend bakmeel en zout. Giet het beslag in de vorm en bak de cake 55-65 min. of tot de bovenkant net stevig is.

Steek een prikker in het midden, de cake is goed als de prikker er schoon uitkomt. Laat de cake zeker 1 uur in de vorm afkoelen, keer hem om op een rooster en laat hem vervolgens volledig afkoelen.

Maak intussen de siroop door ¾ van het citroensap met de suiker in een steelpan al roerend aan de kook te brengen tot de suiker is opgelost. Kook een paar minuten door tot het iets indikt.

Laat afkoelen en roer dan het resterende sap erdoor. Giet een deel van de siroop over de afgekoelde taart en laat het intrekken.

Verdeel de geklopte slagroom erover, bestrooi met de citroenrasp en dien op. Geef de rest van de siroop erbij.

Bekleed de kom of springvorm met ruim overhangend plasticfolie.

Mix de ricotta glad en klop de mascarpone en alle citruszest er goed door.

Verwarm een pannetje met een flinke laag water tot het net kookt en pas er een (metalen!) kom op, die het water niet raakt. Klop de eieren met de suiker in een minuut of 8 – ja, stevig doorkloppen! - tot een dik glanzend schuim. Haal de kom van de pan en klop verder op het aanrecht tot het schuim is afgekoeld. Ik leg altijd een theedoek onder de kom tegen het schuiven.

Spatel het eischuim door het ricotta-mascarponemengsel en spatel vervolgens het fruit, de pistachenoten en chocoladestukjes erdoor.

Giet in de beklede kom of springvorm en zet minstens 12 uur in de vriezer. Nu is het semifreddo, oftewel ijs.

Roer voor het glazuur alle ingrediënten in een kom op dezelfde pan op laag vuur (dus weer au bain-marie) tot alles gesmolten is. Zet opzij om af te koelen.

Haal de semifreddo 20 min. voor serveren uit de vriezer om iets zachter te worden. Keer de kom rustig op een serveerschaal en trek voorzichtig aan het de folie om de ijstaart uit de kom te verwijderen. (Als dat moeilijk gaat, kun je de kom 2 sec. in een bak warm water dippen.) Of verwijder de springvorm en til de ijstaart uit de folie op een mooi bord.

Kneed de marsepein tot deze zacht is. Rol uit tot een plak van 3 mm dik op een met poedersuiker bestrooid aanrecht. Keer steeds tijdens het uitrollen. Draai de lap marsepein rond de deegroller en rol deze vervolgens voorzichtig uit over de ijstaart.

Maak de marsepein glad met schone droge handen en snijd de randen netjes bij.

Giet het chocoladeglazuur erover (dat moet vloeibaar zijn, maar níet warm!), laat het mooi langs de zijkanten druipen.

Versier de taart met extra gekonfijt fruit en gehalveerde geroosterde pistachenoten. Serveer direct.

Fotografie: Saskia van Osnabrugge | Styling: Annemieke Paarlberg | Foodstyling: Ajda Mehmet Productie | Illustraties en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen