Wel of niet lekker? Waarom ijs met ei een ding is op TikTok

Waar komt deze gekke combinatie vandaan en waarom is het zo populair?

Gezouten ei

Salt cured egg is al een tijdje een ding op TikTok. Veel mensen eten hun gekookte eitje vaak met een beetje zout, maar in dit geval is het ei zelf al zout. In sommige gevallen gaat het om het hele ei, soms alleen de eidooier. Daar gaat vaak een heel proces aan vooraf.

Blijkbaar is de smaak van een gezouten ei zó lekker dat het tegenwoordig een hype is om deze smaak overal aan toe te voegen, zo ook aan ijs. Daarom is salted egg yolks ice cream nu een grote hit. Het is niet ongebruikelijk dat ongewone voedselcombinaties een moment van roem beleven op sociale media, dus ijs met ei is daar geen uitzondering op. Wat begon als een nieuwigheid onder enkele TikTok-gebruikers, verspreidde zich al snel als een lopend vuurtje naar andere platforms zoals Instagram en Twitter.

Zoet met zout

Je kunt het een beetje vergelijken met gezouten karamel, dat we tegenwoordig ook overal op, over of doorheen doen. Van ijs tot cookie dough en van pannenkoeken tot cheesecake. Salted egg yolks zorgen dus eigenlijk voor een beetje zout in een zoet recept. Die combinatie vinden blijkbaar heel veel mensen lekker, want het is een heel ding op TikTok en Instagram.

Groot contrast

De populariteit heeft dus vooral te maken met het contrast. IJs is zoet, koud en romig, terwijl een gekookt ei hartig, warm en stevig is. De samensmelting van deze tegenstellingen biedt een avontuurlijke smaakervaring voor diegenen die bereid zijn het te proberen. De hashtag #IceCreamEggChallenge is een enorme hit op TikTok, wat leidde tot een golf van gebruikers die deze combinatie zelf willen proberen en hun ervaringen delen met de wereld.

IJs met ei is een verrassende smaakcombinatie

Of deze trend een blijvend fenomeen zal zijn, valt nog te bezien. Maar mocht je zin hebben om iets nieuws te proberen...? Misschien dat de onverwachte smaakcombinatie jouw smaakpapillen wel verrast! Er zijn verschillende manieren om het te proberen. We zetten er een paar op een rij:

Bron: TikTok, Instagram