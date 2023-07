Whipped lemonade is het ultieme zomerdrankje - en je hebt er maar 4 ingrediënten voor nodig Beeld Getty Images

Cheers!

Whipped lemonade is het ultieme zomerdrankje - en je hebt er maar 4 ingrediënten voor nodig

Het beste van twee werelden: het frisse van citroenlimonade met het romige van een milkshake. Dat is whipped lemonade: een zomerdrankje dat in Amerika heel populair is.