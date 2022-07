Het meest ingewikkelde aan dit recept? Beslissen of je zoet of hartig wilt.

Croissantdeeg

Croissantbrood heeft iets weg van de Franse brioche, waar je heerlijke wentelteefjes mee kunt maken. Het grote verschil is echter dat croissantbrood een stuk makkelijker is om te maken. Het enige wat je nodig hebt, zijn een paar blikjes croissantdeeg (of dat nou gezonder is dan verse croissants lees je hier), eigeel en een cakeblik. Nieuwsgierig geworden? We zetten de drie lekkerste recepten op een rij.

Croissantbrood met ham en kaas

Dit recept van Oh My Foodness lijkt een beetje op de klassieke hamkaascroissant, maar is nog beter en lekkerder.

Croissantbrood met kaneel en suiker

Meer een zoetekauw? Dan is dit zoete croissantbrood met kaneel en suiker van Frankrijk.nl iets voor jou. Alsof je op een terras in Parijs zit.

Croissantbrood met amandel

Geen ingewikkeld gedoe met zelfgemaakt spijs: deze almond deluxe-croissant van Lekker en Simpel maak je met amandelschaafsel en amandelextract.

Nog meer recepten

Op zoek naar nog meer lekkere recepten van croissantdeeg? Bekijk dan ook de cronut, croiffles, croissantcereals en het onderstaande recept voor croissantpudding met blauwe bessen:

Bron: Pinterest