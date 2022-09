Wil je proeven: honing semifreddo met krokante pistacheschotsen

Met dit recept en een beetje geduld tover je een overheerlijk nagerecht voor 6 personen op tafel.

Victor de Launay Eric van Lokven

Dit heb je nodig voor de honing semifreddo • 300 ml slagroom

• 1 ei

• 5 eidooiers

• 75 g kristalsuiker

• 1 vanillestokje of 2 tl vanille-extract

• zout

• 150 ml extra vierge olijfolie, van goede kwaliteit + extra voor serveren

• 3 el bloemenhoning Dit heb je nodig voor de pistacheschotsen • 5 vellen filodeeg

• extra vierge olijfolie

• 80-100 g kristalsuiker

• 60 g pistachenoten, grof gehakt Dit heb je extra nodig voor de honing semifreddo • afsluitbare bak of cakeblik

• bakkwastje Bereiden: 30 min. Bakken: 15 min. Wachttijd: 4 uur.

Zo maak je de honing semifreddo

Begin met de semifreddo: klop de slagroom tot yoghurtdikte en zet tot gebruik in de koelkast. Doe het ei, de eidooiers, suiker, vanille en een snuf zout in een ruime kom, breng een pan met water aan de kook en zet de kom boven op de pan. Let op: de kom mag het water niet raken. Klop het eimengsel zo au bain-marie tot een bleek, luchtig mengsel. Haal de kom van de pan en blijf kloppen, terwijl je de olijfolie toevoegt. Haal de slagroom uit de koelkast en schep deze er voorzichtig door. Giet een derde in een bak, voeg 1 eetlepel honing en wat olijfolie toe en herhaal deze stappen nog twee keer. Dek de bak af met een deksel of plasticfolie en zet minimaal 4 uur in de vriezer. Maak ondertussen de pistacheschotsen: verwarm de oven voor op 165 °C.

Bestrijk een vel filodeeg met een dun laagje olijfolie en bestrooi licht met suiker. Leg hier weer een vel filodeeg op en herhaal de stappen tot al het filodeeg op is. Bestrijk het bovenste vel met olijfolie, meng de pistache met de rest van de suiker en verdeel over de bovenkant van het filodeeg. Bak op een met bakpapier beklede plaat in circa 15 minuten goudbruin en krokant. Laat afkoelen. Snijd de semifreddo tot slot in stukken en serveer met de pistacheschotsen.

Fotografie: Eric van Lokven