Kokos-fruitijs, een overheerlijk toetje wat je helemaal zelf kunt maken! Wij hebben het recept en delen dat graag met je.

Yvonne Jimmink Eric van Lokven

Dit heb je nodig voor het kokosijs met fruit: • 500 g kokos-ijs

• 250 g diepvriesfruit (zoals frambozen, mango, aardbeien en papaja)

• ijshoorntjes

• vers fruit om mee te garneren (limoen, citroen, framboos) Dit heb je extra nodig • staafmixer Bereiden: 25 min. Vriestijd: 1 nacht

Zo maak je het kokos-fruitijs

Maak twee smaken ijs: verdeel het kokos-ijs in twee delen, zodat je twee keer 250 gram kokos-ijs hebt. Laat het ijs en het diepvriesfruit een beetje zacht worden. Pureer 125 gram van het zachte diepvriesfruit (bijvoorbeeld mango) en meng het door één deel van het kokos-ijs. Zet in de vriezer. Pureer vervolgens nog eens 125 gram diepvriesfruit (bijvoorbeeld frambozen) en meng dit met het andere deel van het kokos­ijs. Snijd het verse fruit in plakken en leg het op een bakpapiertje in de vriezer (anders vriest het vast). Laat het ijs buiten de vriezer wat zachter worden en schep er flinke bollen van. Mooi met een plakje ijskoud fruit.

Fotografie: Eric van Lokven