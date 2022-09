Wil je trouwen? Maak dan dít kipgerecht voor je partner (het werkt al sinds 1982!)

En geloof ons: dit levensveranderende gerecht is helemaal niet zo moeilijk om te maken.

Aanzoek gewenst? Maak dit kipgerecht

Het recept van de maaltijd komt oorspronkelijk van de Italiaanse chef Marcella Hazan. In 1982 verscheen er voor het eerst een artikel over in het tijdschrift Glamour, geschreven door een redacteur die iets bijzonders was overkomen.

Verlovingskip

Toen deze redacteur van het tijdschrift het gerecht maakte voor haar vriend, deed hij kort daarna tot haar grote verrassing een aanzoek. Zij raadde het recept aan aan drie anderen en bij hen gebeurde precies hetzelfde. Glamour besloot een artikel over dit bijzondere voorval te publiceren en noemde het recept engagement chicken.

Prins Harry

Naar verluidt is het daarna hard gegaan met het recept én zijn en talloze verlovingen uit voortgekomen. Er wordt zelfs gezegd dat Meghan Markle prins Harry op de knie heeft gekregen met dit gerecht. Liefde gaat door de maag, en dat geldt blijkbaar ook voor royals.

Het magische recept

Nu denk je misschien dat het hier om een uiterst bijzonder recept gaat. Of dat het gerecht alleen door héél goede chefs bereid kan worden. Niks is minder waar. Het is behoorlijk simpel, en je hebt het binnen 30 minuten op tafel staan. Kijk maar.

Ingrediënten

1 el olijfolie

4 kipfilets (of kippendijfilets)

2 tenen knoflook

1 tl chilivlokken

1 tl oregano

180 ml kippenbouillon

120 ml room

64 g zongedroogde tomaten

32 g parmezaanse kaas

Zo maak je het 1. Bak de kip aan beide kanten goudbruin. 2. Fruit de knoflook, voeg de kippenbouillon, de room en de parmezaanse kaas toe. Laat de saus een paar minuten pruttelen en breng op smaak met chilivlokken, oregano, peper en zout. 3. Voeg de zongedroogde tomaten toe en doe de kip terug in de saus. Laat nog een paar minuten sudderen en indikken. Tip: je kan alles ook nog even in de oven zetten, zodat de parmezaan bovenop knapperig wordt. 4. Werk af met pasta of rijst.

