Wil je (w)eten: dit zijn de 5 opvallende gezondheidsvoordelen van cayennepeper

Gezondheidsvoordelen van cayennepeper

Het lijkt wel alsof veel kruiden en specerijen hartstikke goed zijn voor onze gezondheid. Dat klopt ook! Ze zitten vaak vol met gezonde vitamines, mineralen en andere gezonde stofjes.

In cayennepeper zit bijvoorbeeld capsaïcine. Dat is het actieve ingrediënt dat ook voorkomt in onder andere paprika’s. Eet je het met mate (want teveel is natuurljk nooit goed), dan geniet je van de volgende gezondheidsvoordelen:

1. Het versnelt je metabolisme

Omdat capsaïcine je lichaamstemperatuur enigszins kan verhogen (wat betekent dat je meer calorieën verbrandt), verbetert cayennepeper de stofwisseling. Hoeveel daar exact voor nodig is, is niet helemaal duidelijk. Maar let wel: “Een beetje cayennepeper over een enorme maaltijd die bestaat uit veel toegevoegde vetten en suikers, zal niet alle calorieën uit die maaltijd teniet doen”, zegt diëtiste Keri Gans bij Womenshealth.

2. Het kan pijn verlichten

Niet door het te eten, maar door te smeren. Onderzoek laat zien dat capsaïcine in zalfjes kan helpen bij pijn door het verminderen van een chemische stof die een belangrijke rol speelt bij pijn. Vraag voor gebruik wel eerst advies aan je arts.

3. Het bevat antioxidanten

Vrije radicalen kunnen schade aanrichten in je cellen. Antioxidanten zorgen er juist weer voor dat dit voorkomen of vertraagd kan worden. En antioxidanten vind je dus in cayennepeper. Overigens is bewezen dat dit specifiek geldt voor mensen met een slecht cholesterolgehalte.

4. Het kan helpen tegen astma

Hoewel er nog niet zoveel onderzoek is om dit te onderbouwen, kan in theorie de hitte van cayennepeper helpen bij het verlichten van astma. “Het idee is dat capsaïcine de bloedvaten in de neus kunnen krimpen, waardoor de astma tijdelijk wordt verlicht”, zegt een expert tegen het platform.

5. Het kan de bloedsomloop verbeteren

Cayennepeper reinigt je bloed en bevat veel fytonutriënten. Dit is een stofje dat essentieel is voor de gezondheid en werkt ook nog eens ontstekingsremmend. En aangezien cayennepeper het cholesterolgehalte verbetert (door het voorkomen van het aan elkaar plakken van cellen en daardoor bloedstolsels vormen), is het dus ook nog eens goed voor de bloedsomloop.

In Libelle's Vet Lekker laten we je graag een recept met wat cayennepeper zien. Iemand zin in aardappelnacho's met guacamole?

Bron: Womenshealth.