Wist jij dit al? Het gat in een snijplank heeft een superhandige functie

Het heeft zelfs een héél handige functie. Waarom wisten we dit niet?

Waarvoor dient het gat in een snijplank?

Gebruik jij regelmatig een snijplank om groente en fruit in kleine stukjes te snijden? Dan heb je vast ook vaak genoeg geprobeerd om deze stukjes - met een mes of je hand - netjes in een pan of kom te krijgen. Met helaas als gevolg dat de helft (of meer) ernaast viel.

Handige functie

Hiervoor is het gat in je snijplank juist zo handig. Dit kun je als een soort trechter gebruiken. Zo dus:

Ik was vandaag jaar oud toen ik erachter kwam dat het gat een snijplank geen handvat is. https://t.co/4PIqmCin1c — Bas Toemen (@BasToemen) 28 maart 2019

Snijplank bacterievrij

Zo komt gesneden groente nooit meer op de grond terecht! En nu we toch bezig zijn, willen we ook meteen een slimme tip met je delen om de snijplank bacterievrij te maken:

Bron: Ambiance