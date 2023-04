Woensdag: vrolijke-vegan-dag

Aan tafel! Voilà, speciaal voor jullie een heerlijk dagmenu voor de woensdag. Helemaal fijn, het menu is nog slank ook, ideaal als je op de kleintjes wil letten.

Jessica Lek Sigurd Kranendonk

Ontbijt

Kokos-citroenyoghurt met perzik

Voor 1 persoon: roer 150 g kokos­yoghurt in een kom los met ¼ tl ­citroenrasp. Leg er 2 perziken (of ­abrikozen) uit blik op, druppel hier 1 el agavesiroop over en garneer met ½ tl gedroogde rozenblaadjes.

Bereidingstijd: 5 min. Kcal: 295

Lunch

Pittige (snelle!) maissoep

Voor 4 personen:

• 600 g maiskorrels, blik

• 2 el plantaardige olie

• 1 ui, gesnipperd

• 1 teentje knoflook, geraspt

• 200 ml kokosmelk

• 500 ml groentebouillon

• 1 tl rode sambal

• 10 g koriander, grof gesneden

• 1 jalapeño, in plakjes Bereidingstijd: 10-15 min. Kcal: 360 p.p.

Spoel de maiskorrels af onder ­stromend water en laat uitlekken. Verhit de olie in een soeppan en fruit ui en knoflook 3-4 min. op matig vuur. Voeg mais, kokosmelk en groente­bouillon toe, breng aan de kook en laat 3-4 min. zacht koken. Neem de pan van het vuur, voeg de sambal en de helft van de koriander toe en pureer met de staafmixer tot een gladde soep. Verdeel de maissoep over voorverwarmde kommen en garneer met ­de overgebleven koriander en jalapeño. Lekker met geroosterd ­platbrood.

Tussendoor

Kefir-mangoshake

Voor 1 persoon: pureer in de blender ½ mango in blokjes, ½ banaan, 1 cm ­geraspte gemberwortel, ¼ tl kurkuma, 200 ml kefir, 2 el limoensap tot een ­luchtige shake.

Bereidingstijd: 5 min. Kcal: 270

Diner

Groene noedelbowl met tofu

Voor 4 personen:

• 300 g noedels (liefst groene, of brede van zilvervliesrijst)

• 5 el plantaardige olie

• 1 el sojasaus

• 2 el sesamolie

• 1 el rijstazijn

• 1 el gembersiroop

• 1 limoen, 2 el sap (rest in partjes)

• 200 g gepelde sojabonen, ontdooid

• 200 g gerookte tofu (bijv. Vivera)

• 1 komkommer

• 1 avocado, in plakjes

• 1 el geroosterd sesamzaad

• 1 el zwart sesamzaad

• 10 g koriander, grof gesneden Bereidingstijd: 40 min. Kcal: 525 p.p.

Bereid de noedels volgens de ­aanwijzingen op de verpakking. Klop een dressing van 3 el olie, de sojasaus, sesamolie, rijstazijn, gembersiroop en het limoensap. Schep de noedels om met dressing, maar houd ook wat dressing apart. Blancheer de sojabonen 1 min. in ­kokend water en laat ze uitlekken in een vergiet. Dep de gerookte tofu droog met keukenpapier en snijd in reepjes. Verhit 2 el olie in een hapjespan, bak de tofureepjes 3-4 min. op middelhoog vuur en schenk de rest van de dressing erover. Snijd de komkommer met een spiraalsnijder of mandoline in dunne lange slierten en knijp het limoensap van de partjes erover uit. Schep de noedels in 4 brede kommen en verdeel de sojabonen, gebakken tofu, komkommerslierten en avocado erover. Garneer met sesamzaadjes en koriander.

Dagtotaal: 1450 Kcal

Styling: Hanna van den Bos | Foodstyling: Anoek Lorjé