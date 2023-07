XXL zandgebakje met nectarines en tijm

Zet de oven vast maar aan, want we gaan een zalige zomerse plaattaart maken met nectarines. Die koude tijmcustard met warm fruit erop, dat is echt een smaaksensatie!

Voor 8 personen Bodem

• 250 g bloem

• 50 g poedersuiker

• 2 tl gedroogde tijm

• Zout

• 125 g koude boter, in blokjes

• 1 ei

• drup ijswater Vulling

• 4 eidooiers

• 75 g fijne kristalsuiker

• 1 ei

• 1 el maizena

• 500 ml melk

• 5 takjes tijm

• 500 g nectarines in kwarten, pit verwijderd

• Verse tijmblaadjes als garnering Bereidingstijd: 30 min.

Bakken: 25 min.

Afkoelen/opstijven: 2-3 uur.

Kcal.: 310 p.p.

Meng voor de bodem bloem, poedersuiker, tijm en een snuf zout en wrijf fluks de koude boter erdoor. Dit kan met de hand of in de keukenmachine.

Als het mengsel eruitziet als grof kruim, meng dan het ei erdoor en zoveel druppels ijswater dat het deeg net samenkomt (soms is er niet eens water nodig).

Kneed het deeg kort en vorm een rechthoekig platte bal. Verpak deze in folie en laat 30-60 min. rusten in de koelkast. Belangrijk, want dan is het deeg straks goed uitrolbaar.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Rol het deeg tussen 2 vellen bakpapier uit tot een grote rechthoek van circa 4 mm dik.

Trek het deeg aan het papier op de bakplaat en pel het bovenste vel eraf.

Kerf het deeg met de botte kant van een mes op 1,5 cm van de rand licht in zodat een lijst ontstaat. Prik binnen de rand met een vork gaatjes in het deeg, zodat het niet opbolt in de oven.

Bak de bodem circa 25 min. tot de randen net gaan kleuren en hij mooi gaar is. Laat afkoelen op een rooster.

Klop voor de custard in een kom de dooiers schuimig met de suiker, het ei en de maizena.

Verwarm de melk met de tijm en laat circa 20 min. trekken op heel laag vuur.

Zeef de melk dan en giet deze al kloppend bij het eimengsel.

Giet dan alles terug in de pan en verwarm al roerend. Niet té heet, dan gaat het ei stollen, maar net tegen de kook zodat de maïzena indikt. Hij is klaar wanneer hij op de achterkant van een lepel blijft hangen en je er een pad doorheen kunt trekken dat niet direct sluit.

Giet de custard dan meteen in een andere schaal zodat hij wat afkoelt en zet hem tot gebruik in de koelkast als hij op kamertemperatuur is. Hij zal verder indikken als hij koud wordt.

Verwarm de grillpan en rooster de kwarten nectarine tot ze zwarte strepen hebben.

Bestrijk de bodem binnen de rand met de koude custard, verdeel de warme nectarine erover en bestrooi met tijmblaadjes. Lekker met een glas ijskoude prosecco.

