“Yes, I’m loving it”, McDonald’s lanceert speciaal bruiloftsmenu met 100 snacks

Het speciale bruiloftsmenu kost 216 euro, máár dan krijg je ook wat. Je krijgt namelijk 200 gefrituurde snacks naar keuze. Je kunt kiezen uit: 100 McChickens, 100 McNuggets, 100 cheeseburgers of 100 chicken strips. Om in aanmerking te komen voor deze ‘wedding deal’ moet je trouwens minimaal 200 snacks bestellen.

Een onvergetelijke bruiloft

Het nieuwe menu wordt geïntroduceerd met de slogan: ‘Maak huwelijksmomenten onvergetelijk’. En met een buffet vól McDonalds zullen de gasten jouw bruiloft inderdaad niet snel vergeten. Als het een succes blijkt, komt het trouwpakket ook naar andere steden en landen.

Máár de McDonald’s deal gaat verder dan 100 McChickens op je bruiloft. Rizki Haryadi, woordvoerder van McDonald’s Indonesië, legt uit: “Er zijn ook andere serviceopties, waarbij we tegen een meerprijs ook eetkraampjes kunnen verzorgen. Het bruiloftspakket is niet bedoeld voor het houden van een bruiloft in een McDonald’s restaurant, maar alleen voor catering, met prijzen vanaf 185 pond ( 216,02 euro) en een minimale afname van 200 producten.”

Mc-Wedding

In Hong Kong doen ze daar trouwens nog een schepje bovenop. Daar kun je ook daadwerkelijk trouwen in de McDonald’s. Dit wordt de ‘Happiness Party’ genoemd. Je krijgt dan uitnodigingen, ballonnen en een enorme appeltaart. Het bruidspaar krijgt ook twee uur de beschikking over de locatie, audioapparatuur en eten.

Er zijn vier pakketten beschikbaar, die tussen de 350 en 1150 euro liggen. Ga je voor het duurste pakket? Dan krijg je speciale McDonald’s trouwringen, een bruidsboeket gemaakt van ballonnen en een taart van gestapelde appeltaartjes.

