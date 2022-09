Yum! Het recept voor tiramisu-style cronuts

Dit heb je nodig voor de cronuts

Voor het deeg

• 1x basisrecept croissants

Voor de mascarponecrème

• 250 g mascarpone

• 250 ml slagroom

• 60 g poedersuiker

• het merg van 1 vanillepeul (of een scheutje vanille-extract)

Voor de koffie-glaze

• 200 g poedersuiker

• 1½ zakje Nespresso oploskoffie

• 6-8 el amaretto of marsala

• handje amandelen, gehakt (optioneel)

Extra

• steker of glas van 9 cm en 3 cm Ø

• mixer of garde

• spuitzak of ziplock

• olie voor het frituren

• keukenthermometer (optioneel)

• keuken- en bakpapier

Bereiden: ca. 2 uur. Wachttijd: ca. 4 uur + 1 nacht. Oventijd: 16 minuten