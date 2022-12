Yum! Vergeet kaasfondue: pizzafondue is dé nieuwe foodtrend

Het is een ware hit op TikTok. Het gaat hier om een variant van de oude vertrouwde kaasfondue, maar dit keer gaat er ook tomatensaus in. Alles om die heerlijke pizzasmaak te krijgen. Zo lijkt het net alsof je je brood (of kaas of champignon, je kunt het zo gek niet bedenken) in de pizza doopt.

Pizzafondue

Je kunt de pizzafondue eigenlijk geheel op smaak maken. Alles wat jij lekker vindt op een pizza neem je erin mee, bijvoorbeeld in de fondue zelf of juist om mee te dippen. Onderstaand recept is zonder vlees, maar als je wilt kun je er bijvoorbeeld gehakt aan toevoegen.

Hoe maak je het?

Doe de passata in een pannetje. Bak de uien glazig in olijfolie en voeg het samen met knoflook en wat witte wijn aan de passata toe. Laat het sudderen tot het begint te koken. Meng alle kaassoorten met maïzena en voeg het aan de saus toe. Roer het 5 minuten lang door op middelhoog vuur tot de kaas gesmolten is. Voeg als laatste de basilicum toe.

Ingrediënten voor vier personen:

• 300 gram mozzarella (geraspt)

• 100 gram Parmezaanse kaas

• 100 gram Cheddar kaas (geraspt)

• 60 milliliter witte wijn

• 1 eetlepel maïzena

• 670 gram passata

• klookteentjes (fijngehakt)

• 1 rode ui (fijngehakt)

• basilicum

•olijfolie

Om te dippen (optioneel):

• brood (of gebakken pizzadeeg)

• champignon (gebakken)

• kaas (blokjes)

• augurken

• paprika

• ananas

• chorizo

• bacon

Gek op pizza? Probeer dan ook deze pizza cupcakes:

Bron: Smulweb