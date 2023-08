Zachte hazelnoottaart met bosvruchten

Deze frisse taart krijgt stevigheid in de vriezer, maar een oven heb je er niet voor nodig. Na een paar uurtjes wachten geniet je van deze fruitige sensatie.

Voor 1 taartje, 8 stukken Bodem

• 250 g gedroogde abrikozen

• 180 g geroosterde hazelnoten

• 80 g havermout

• mespunt zout Vulling

• 1 pakje diepvries frambozen

• 1 gekookte biet

• 1½ bakje mascarpone

• 1 vanillestokje, het merg

• 4 el poedersuiker Garnering

• geroosterde hazelnoten, rode bessen, frambozen en/of blauwe bessen naar keuze Verder nodig

• bakblik van 35x12 cm met uitneembare bodem

• folie Bereidingstijd: 20 min. Wachttijd: 3 uur. Kcal.: 620 p.s.

Doe alle ingrediënten voor de bodem in de keukenmachine en draai in 20 seconden tot een grof mengsel. Pulse steeds 10 seconden en schep het deeg dan even door. Herhaal dit tot je een fijn, plakkerig deeg hebt. Duw het deeg in het bakblik en tegen de zijkanten voor een bodem van ca. 1 cm dik en zet het dan afgedekt 15 min. in de vriezer. Doe voor de vulling frambozen en biet in de keukenmachine en maal tot mousse. Voeg mascarpone, vanillemerg en poedersuiker toe en draai nog 5 seconden in de keukenmachine. Niet langer, dan wordt het slap. Haal het bakblik uit de vriezer en schep de vulling op de bodem. Dek af met folie en zet nog 3 uur in de vriezer. Haal de taart 45 min. voor serveren uit de vriezer en garneer naar keuze met de geroosterde hazelnoten, rode bessen, frambozen en blauwe bessen.

