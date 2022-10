Zachte zoetigheid: roze ganache-taartjes van ruby-chocolade met bessenlikeur

Voor 2 taartjes (elk voor 4-6 personen): Voor de bodems: • 150 g bloem • 80 g boter, koud, in dunne plakjes • 40 g poedersuiker • 2 zakjes vanillesuiker • 1 ei (S) Voor de vulling: • 360 g ruby chocolade (verkrijgbaar bij supermarkt of online)* • 210 ml slagroom • 3 el (rode) likeur, bijv. Coebergh bessen- of bosvruchtenlikeur Voor de garnering: • decoratiesuiker (bijvoorbeeld roze perensuiker, bakschap) • eetbare bloemen • 100 g vers rood fruit, zoals blauwe en rode besjes, frambozen, granaatappelpitten Extra: • kleine geribbelde taartvormpjes met losse bodems van 15 cm Ø, bakpapiertje op de bodems en ingevet. Gebruik bij 2 vormen van 18 cm Ø ca. ¼ meer deeg en vulling of bij 20 cm Ø ca. 1/3 meer Bereiden: 15 min. Oventijd: 30 uur. Wachttijd: 30 min. + 4 uur. Decoratietijd: 15 min.

*Deze chocolade is roze van kleur en heeft een frisse bessensmaak. Ruby chocolade wordt gemaakt van (bijna) ongefermenteerde cacaobonen, die van nature een rood-roze kleur kunnen hebben.

Zo maak je de roze ganache-taartjes:

Doe de bloem, boter, poeder- en vanillesuiker in een kom en wrijf tussen de vingertoppen tot kruimels. Kneed met het ei erbij kort tot een samenpakkend deeg, met een klein beetje water als het te droog blijkt. Laat in een vershoudbakje een halfuur rusten in de koelkast.

Rol het deeg uit tot een lap van 3-4 mm dik en bekleed de vormpjes ermee met een opstaande rand. Maak de rand iets dikker door het te hoge deeg iets naar beneden te duwen en snijd af op 3 cm hoogte. Duw met de steel van een pollepel mooie ribbels aan de binnenrand. Prik met een vork gaatjes in de bodems en zet ze een halfuur in de vriezer, dan behoudt het deeg zijn vorm.

Verwarm ondertussen de oven voor op 180 ˚C, elektrische stand. Bak eerst 1 bodem 10 minuten voor*. Haal uit de oven en duw voorzichtig en snel opnieuw de steel van de pollepel tegen de rand, terwijl het deeg nog heet en te vormen is. Zet nu de 2e bodem met de 1e samen in de oven en bak circa 10 minuten. De eerste bodem is nu licht goudbruin en klaar en kan afkoelen. Duw van de tweede vorm ook de ribbels opnieuw tegen de rand en bak af zoals de eerste. Laat afkoelen in de vormen.

Verwarm ondertussen voor de vulling de slagroom in een steelpan tot tegen de kook en laat, van het vuur, de chocolade erin smelten. Roer als laatste de likeur erdoor. Laat afkoelen tot het iets dikker wordt en giet in de afgekoelde bodems, bijna tot de rand. Laat in de koelkast 4 uur opstijven. Bestrooi voor serveren de taart met het perensuiker (door een malletje) of gebruik andere taartdecoratie en garneer verder met het fruit.

*Tip: Taartjes met een ribbelrandje? Dan kun je beter de bodems na elkaar bakken. Het deeg moet namelijk nog heet en zacht zijn als je tussendoor het randje terugduwt met de steel van een pollepel. Van taartjes met gladde randen, kunnen de bodems wel tegelijkertijd worden gebakken.

Receptuur: Yvonne Jimmink. Styling: Cyn Ferdinandus. Fotografie: Eric van Lokven.