Zó krijg je de perfecte kaasfondue

Het geheim van een goede kaasfondue is… een lepeltje maïzena. Omdat kaas heel vet is en wijn zuur gaat het zonder een bindmiddel gauw schiften. Gevolg: dikke klonten. Los eerst een beetje maïzena op in wat water of witte wijn, voeg toe aan de gesmolten kaas met wijn, breng aan de kook en voilà, smeuïge fondue. Geloof me, alles bindt gewoon in één keer. Is de kaasfondue te dun, voeg dan nog wat maïzena toe. Nooit rechtstreeks erin strooien, anders krijg je alsnog klontjes. Altijd eerst even in een drup vocht oplossen. Is de kaasfondue te dik, voeg dan nog een klein scheutje wijn of water toe. Pas wel op met wijn: te veel komt de smaak niet ten goede.