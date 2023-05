Zalm met pistachedakje uit de oven

Kies maar welke groene groente je hierbij lekker vindt, alles kan!

Yvette van Boven Oof Verschuren

Voor 4 personen voor de limoen-kokosrijst

• 300 g pandanrijst

• 400 ml kokosmelk

• 1 limoen, gehalveerd

• snuf zeezout

• 400 ml water voor de zalm

• 4 stukken zalm (ca. 125 g per stuk)

• 100 g pistachenoten, grof gehakt, kort geroosterd in een droge koekenpan

• 2 el honing

• ½ tl chilivlokken of (naar smaak)

• zeezout en versgemalen peper voor de groente

• 250 g peulen of sugarsnaps

• 250 g sperziebonen

• 250 g edamame (sojabonen) uit de vriezer (te vervangen door tuinerwten) en verder

• 2 bosuitjes, in flinterdunne ringen

• lichte sojasaus, voor erbij Bereiden: 30 min. Kcal: 810 p.p.

Verwarm de oven voor op 160 °C. Breng de gespoelde rijst met de kokosmelk, limoen, een snuf zout en het water aan de kook. Laat 10 minuten koken op laag vuur. Giet af en laat met het deksel op de pan nog 10 minuten staan. Leg de stukken zalm in een ovenschaal, breng op smaak met zout en peper en bak 15-18 minuten, tot de vis nét warm is vanbinnen maar niet te gaar wordt. Meng de pistachenoten met de honing en chilivlokken. Breng intussen een pan met ­gezouten water aan de kook. Kook de peulen of sugarsnaps en sperziebonen 7 minuten, schep met een schuimspaan uit de pan en kook in hetzelfde water de edamame 2 minuten. Haal de zalm uit de oven en verdeel het pistache-honingmengsel erover. Verdeel de kokosrijst en groente over kommen. Leg op elke kom een stuk zalm en bestrooi met de bosui. Serveer de ­sojasaus er apart bij.

Styling: Annemieke Paarlberg. | Foodstyling: Oscar De Lint. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.m.v. Dille & Kamille, Eland en van der Helst, Keramiek van Karen Knispel, Zara Home