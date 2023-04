Geen idee wat je vandaag moet maken? We helpen graag een handje met dit lekkere en slanke dagmenu. Wat dacht je van tortilla’s met roomkaas en coleslaw als diner?

Jessica Lek Sigurd Kranendonk

Ontbijt

Gepocheerde eieren met paprika-olie

Voor 2 personen:

• 4 eieren

• scheutje natuurazijn

• 300 g yoghurt Griekse stijl 0,1% vet

• ¼ tl knoflookpoeder

• 1 el citroenrasp

• 1 tl komijnzaad, verwarmd en gekneusd

• 1 el gerookte paprikapoeder

• 25 ml plantaardige olie

• 2 takjes dille, grof geplukt

•2 takjes platte peterselie, grof gesneden

• 1 tl pul biber (of versgemalen peper)

• 30 g babyspinazie Bereidingstijd: 20-25 min. Kcal: 570 p.p.

Breng water met een scheutje natuurazijn net tegen de kook aan en ­pocheer hierin de eieren net 3 min. Schep ze dan meteen in een kom ijskoud water. Meng de yoghurt met knoflookpoeder en citroenrasp, komijnzaad en zout naar smaak. Verwarm het gerookte paprikapoeder met de zonnebloemolie op matig vuur 1-2 min. Verdeel de yoghurt over 2 diepe borden, leg in elk bord 2 gepocheerde eieren en druppel er wat paprika-olie overheen. Garneer met dille, peterselie, pul ­biber en spinazie. Lekker met Libanees ­platbrood.

Tussendoortje

Matcha latte

Voor 1 persoon: schep 2 tl matcha­poeder in een ruim theeglas. Laat 100 ml kokend water afkoelen tot ongeveer 65 °C, schenk dit erbij en roer tot het ­poeder is opgelost. Verwarm 150 ml ­havermelk in een melkschuimer. Schenk dit bij de matchathee en druppel er 1 el ahorn- of agavesiroop overheen. Lekker met een haverkoekje.

Bereidingstijd: 15 min. Kcal: 95

Lunch

Bruschetta’s met avocado

Voor 2 personen:

• 2 sneetjes (oud) brood

• 2 artisjokharten op olie, fijngesneden

• 2 takjes munt, fijngesneden

• 2 avocado’s

• 1 flesje wasabi-mayonaise

• 4 el hennepzaad

• 1 handje kiemblaadjes (liefst paars/roze) Bereidingstijd: 15 min. Kcal: 255 p.p.

Toast of gril de boterhammen krokant en verdeel de artisjokharten en fijn­gesneden muntblaadjes erover. Ontpit en schil de avocado’s, snijd ze in dunne plakjes en leg ze op de artisjok. Drizzle er mooie strepen wasabi-mayonaise ­overheen en bestrooi met hennepzaadjes en kiemblaadjes.

Diner

Tortilla’s met roomkaas en coleslaw

Voor 4 personen:

• 4 No Fairytales worteltortilla’s

• 300 ml roomkaas light

• ½ teentje knoflook, geraspt

•200 g geitenkaasschijfjes, in stukjes

• 1 zakje gesneden rodekool

• 1 sinaasappel, 1 el rasp en sap

• 2 el olijfolie

• 1 tl gekneusde karwijzaadjes

• 1 appel, in flinterdunne staafjes

• ½ bakje bieslook, fijngesneden

• 4 el maiskorrels

• 40 g granaatappelpitjes Bereidingstijd: 25 min. Kcal: 665 p.p.

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Leg de tortilla’s op 2 met bakpapier ­beklede bakplaten. Klop de roomkaas los met de knoflook. Bestrijk de tortilla’s met de roomkaas, laat rondom 1 cm aan de rand vrij, en verdeel de helft van de geitenkaas erover. Meng in een kom de rodekool met sinaasappelrasp en -sap, olijfolie, ­gekneusde karwijzaadjes, wat zout en versgemalen peper. Druk de rodekool met je knokkels een beetje plat. Schep de appelstaafjes en fijngesneden bieslook door de coleslaw. Schuif de bakplaat (2 tortilla’s per keer) in het midden van de oven en rooster circa 4 min. Beleg de tortilla’s eenmaal uit de oven met de rode coleslaw en garneer met maiskorrels, granaatappelpitjes en de rest van de geitenkaas.

Dagtotaal: 1585 Kcal

Receptuur: Jessica Lek | Styling: Hanna van den Bos | Foodstyling: Anoek Lorjé