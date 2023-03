Zelf bosui kweken in je vensterbank Beeld Getty Images/Westend61

Zelf bosui kweken in je vensterbank? Zo doe je dat

Of je nu beschikt over een grote tuin of niet, voor sommige groentes heb je niet meer dan een vensterbank en een beetje liefde nodig om ze te laten groeien. Libelle legt je in dit artikel uit hoe je zelf bosui kweekt.