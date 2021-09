Zelf Turkse pizza maken? Dit zijn de lekkerste recepten

Turkse pizza eet je als snack uit het vuistje, als lunch of tijdens het avondeten met heerlijke mezze, kleine gerechtjes uit de mediterrane keuken.

Armeense of Turkse pizza?

Lahmacun of Turkse pizza wordt ook wel Armeense pizza genoemd. Foodbloggers Zerin en Yusuf van Give Recipe leggen uit dat het niet helemaal duidelijk is tot welke keuken het recept oorspronkelijk behoort. “Turkse en Armeense culturen hebben veel gemeen als het aankomt op eten, omdat ze in het verleden samenleefden tijdens het Ottomaanse Rijk. Het is dus moeilijk om te zeggen wie lahmacun heeft uitgevonden. In Armenië heet de pizza wel een beetje anders. Daar noemen ze het lahmajo.”

Oven of fornuis

Er zijn twee manieren om Turkse pizza’s te maken. De eerste optie is in de oven op 230 graden voor 7 tot 8 minuten, een andere manier is op het fornuis. Hiervoor verhit je een pan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur. Leg het deeg voorzichtig in de pan en druk het aan met de achterkant van een lepel. Bedek de pan met een deksel en bak de pizza zo’n 7 tot 8 minuten.

Beleggen

Turkse pizza wordt vaak belegd met gehakt, ui, salade, peterselie en een mix van kruiden. Je kunt het bij het authentieke recept houden, maar ook eindeloos variëren. Inspiratie nodig? Probeer de lekkerste recepten hieronder:

Turkse pizza recept met kip

Kookmutsjes maakt Turkse pizza met gekruid kipgehakt. Voor het gehaktmengsel gebruikt ze onder andere ui, tomaat, paprika, peterselie, paprikapoeder, tomaten- en peperpuree en kipkruiden. Vind je het spannend om de pizzabodem zelf te maken? Kookmutsjes Najat legt met foto’s stap voor stap uit hoe je dat doet.

Vegan en gezonde Turkse pizza

Wie op de gezonde toer is of een recept zoekt zonder vlees moet bij Lazy Cat Kitchen zijn. Hier wordt de Turkse pizza belegd met tofu en een heerlijke uiensalade.

Turkse pizza belggen met lamsvlees

Liefhebbers van lamsvlees maken deze Turkse pizza met lamsgehakt van SBS. Dit recept scoort bonuspunten door de rode uiensalade met sumac.

Makkelijke pizza

Suzy van The Mediterranean Dish gaat voor de snelle variant, met een bodem uit de (Turkse) supermarkt. Met de toppings gaat deze blogger wel all the way. Ze belegt de pizza met paprika, sjalotten, peterselie, gehakt, Aleppo-style peper, tomatenpasta en verschillende kruiden.

Turkse pizza met gehakt

Zerrin en Yusuf van Give Recipe hebben ook een fantastisch recept voor Turkse pizza met gehakt. In tegenstelling tot de andere recepten gebruiken zij een stuk minder ingrediënten. Zo gebruiken ze voor het deeg enkel bloem, zout en water.

Pizza over? Zo maak je ‘m weer knapperig:

Bron: Pinterest, Give Recipe