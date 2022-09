Zin in een modern stamppotje? Maak deze sushirol met boerenkool en rookworst

Wij leggen je hier uit hoe je het kunt maken.

Lekker variëren

Dit recept is afkomstig van Lidl en heel makkelijk te maken. Je vult de nori-vellen namelijk met een boerenkoolstamppotje en in plaats van sojasaus dip je de sushi in een heerlijke jus. En als je geen fan bent van boerenkool kun je natuurlijk ook gaan voor hutspot of stamppot rauwe andijvie: alles is mogelijk!

Dit heb je nodig

1 kilo aardappelen

1 zak boerenkool

1 rookworst

1 pot grote augurken

norivellen

jus

Zó ga je te werk

Als je alle benodigdheden in huis hebt gehaald, kun je beginnen met koken. Volg de volgende stappen:

Snijd de aardappelen in blokjes, zet ze op met koud water en breng dit aan de kook. Voeg de gesneden boerenkool toe en kook het geheel in zo’n 20 tot 25 minuten gaar.

Giet het af, voeg wat peper, zout en een klontje boter toe en stamp hier vervolgens puree van.

Verwarm de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking en snijd deze in langwerpige stukken. Doe dit ook met de augurken.

Leg een norivel op een bamboematje, verdeel er wat stamppot over en leg in het midden de augurk en rookworst. Rol netjes en strak op en plak de uiteindes vast met een beetje water.

Maak je jus op de gebruikelijke manier klaar.

Snijd de rol in mooie stukken en doop de sushi in een schaaltje met jus.

Is stamppot met sushi nét iets te gewaagd voor jou? Probeer dan eens deze sushi van komkommer, tomaat en wortel:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Lidl