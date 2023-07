Zó bak je tofu op de juiste manier

Wat is tofu precies? Tofu bestaat uit sojabonen van de eenjarige sojaplant en is een goede vleesvervanger en eiwitbommetje. Veel smaak heeft naturel tofu niet, dus het gaat bij dit product vooral om goed preppen. Tofu is verkrijgbaar in verschillende soorten: van naturel en gerookt tot zijdentofu.

Hoe bereid je tofu op de juiste manier om het goed te kunnen bakken?

Uitlekken

Tofu is vaak verpakt in water. Dat moet je er altijd uit laten lekken, anders kun je er geen smaak aan toevoegen. Snijd de tofu in stukjes en laat het op keukenpapier uitlekken op een bord. Doe er nog een laag keukenpapier bovenop en leg er dan iets zwaars op, bijvoorbeeld een kookboek.

Doe dit in ieder geval 30 minuten. Hierdoor wordt de tofu droog en kun je het product daarna goed marineren en bakken, zodat het een volle smaak krijgt.

Bak tofu

Let ook op dat je de juiste tofu koopt om te bakken. Neem stevige tofu om te marineren, bakken en grillen. De zijdentofu kun je beter gebruiken voor toetjes en romige sauzen. Het wordt onder meer gebruikt voor bijvoorbeeld vegan/plantaardige cheesecake.

Marineren

Je kunt alle kanten op met het marineren van tofu. Voeg aan de tofublokjes, naast peper en zout, een theelepel pindakaas of tahin toe. Of wat dacht je van een makkelijke marinade van drie eetlepels sojasaus, anderhalve eetlepel agavesiroop, een eetlepel sesamolie, een teentje knoflook en peper?

Eet smakelijk!

Bron: Love & Lemons