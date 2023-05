Zó bespaar je heel makkelijk 1394 calorieën op een cake

Bakken maar!

Vervang boter door appelmoes

Als je normaal gesproken bijvoorbeeld de ongezouten roomboter van de Zaanse Hoeve kiest, scheelt het gebruik van appelmoes maar liefst 1394 calorieën per hele cake. Je moet aan de boerencake namelijk 200 gram (room)boter toevoegen. In totaal zit je bij deze roomboter al aan 1488 calorieën, die je zomaar even toevoegt. Vervang je de boter één op één voor 100% appelmoes waaraan 0 gram suiker is toegevoegd, dan zit je op slechts 47 calorieën per 100 gram. Een verschil van in totaal 1394 calorieën. Dat is toch mooi bespaard. Let wel op: de cake kan wat vochtiger en vaster worden.

Vervang boter door kwark

Ben je niet zo’n fan van appelmoes? Dan kun je ook altijd de appelmoes (of boter) vervangen door kwark. Je kunt de boter in een cake één op één vervangen door een kwarksoort naar keuze. Zo bereid je een heel frisse en luchtige vanillecake, die veel minder vet bevat. Bovendien is een kwarkcake iets steviger en smeuïger.

Uiteraard hebben we ook hierbij uitgerekend hoeveel calorieën dit scheelt. Magere Franse kwark bevat meestal zo’n 52 calorieën per 100 gram. Zo bespaar je op een hele cake al gauw 1384 calorieën. Dat is toch de moeite! Bij Griekse (stijl) yoghurt scheelt het nog iets meer. Deze vat gemiddeld 46 calorieën per 100 gram. In plaats van 200 gram boter van in totaal 1488 kcal gebruik je dan 92 kcal. Dat scheelt 1396 calorieën. Bingo!

Fruitige verrassing

Je kunt eventueel voor een kwark met een smaakje kiezen. Let alleen wel op dat je een 0% of 2%-variant gebruikt, anders zit er nog steeds wat vet in. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je een gezonde taart of cake wilt bakken. Wil je de cake nog lekkerder maken? Voeg dan een handje frambozen of bosbessen toe voor een fruitige verrassing tijdens het proeven. Zo maak je de cake iets zoeter én gezonder door alle vitaminen in het fruit.

Aantal calorieën per plakje cake

Om het geheel in perspectief te plaatsen nog even het aantal calorieën per plakje cake. Volgens dr. Oetker bestaat de boerencake uit maar liefst 25 plakken, dus dan kom je op de volgende cijfers:

Eén plakje cake met boter: 127 calorieën

Eén plakje cake met appelmoes : 72 calorieën

Eén plakje cake met magere kwark: 72 calorieën

Eén plakje cake met Griekse (stijl) yoghurt : 71 calorieën

