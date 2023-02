Zó bewaar je gember (want deze droogt snel uit)

Herkenbaar: je koopt met de beste voornemens een groot stuk verse gember, maar na één keer gebruiken blijft er al snel een verschrompeld en uitgedroogd hompje over. Niet als je gember voortaan goed bewaart.

Goed verpakt

Bewaar gember bij voorkeur in de koelkast. Goed verpakt in keukenpapier én in een afgesloten bakje gaat gember in de groentelade tot wel drie weken mee! Lekker in de thee, zelfgebakken kruidige koekjes, een noedelgerecht, curry of salade.

Gember in de diepvries

Nóg langer houdbaar is gember als je deze bewaart in de diepvries. Hier bewaar je de smaakmaker zelfs tot wel drie maanden. Tip: snijd of rasp gember voordat je deze in een bakje in de vriezer stopt. Hierdoor kun je elke keer makkelijk de hoeveelheid pakken die je nodig hebt. Extra handig: je hoeft gember voor gebruik niet eerst te ontdooien!

Kruidenpotje

Gebruik je niet zo vaak gember door je gerechten? Dan is een kruidenpotje met gemberpoeder misschien voordeliger voor jou. Let wel op: kruidenpotjes zijn naar verluidt het smerigste onderdeel van je keuken. Maak ze daarom geregeld goed schoon.

Supersnel gember schillen? In onderstaande video zie je hoe je dit makkelijk doet.

Bron: Locklock.nl