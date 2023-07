Zó bewaar je het best (aangesneden) fruit

Dat is dan ook per fruitsoort weer verschillend. We zetten een aantal tips voor je op een rij.

Peren en appels

Peren kun je het beste binnen enkele dagen opeten en bewaren in de koelkast. Ook appels kun je het best in de koelkast leggen. Je kunt ze langer bewaren dan peren, ongeveer drie weken. Als je het fruit al in stukjes hebt gesneden, kun je ze het best strak inwikkelen met aluminiumfolie. Achterin de koelkast heeft het fruit het minst kans om bruin te worden.

Druiven

Leg druiven in een kom of in een plastic zakje met verluchtingsgaten en bewaar ze vervolgens enkele dagen in de koelkast.

Meloen

Een meloen bewaar je best in de koelkast waar hij meer dan een week goed kan blijven. Stukjes meloen kun je het beste inwikkelen in plasticfolie.

Banaan

Bananen bewaar je gewoon in een fruitmand buiten de koelkast. Ze overleven het daar een paar dagen. Als je maar trek hebt in een halve banaan, kun je de vrucht het beste doormidden snijden vóórdat je de schil eraf haalt. Rol vervolgens weer in plasticfolie en bewaar in de koelkast.

Ananas

Deze tropische vrucht hoeft niet in de koelkast, maar eenmaal aangesneden kun je de stukken beter inwikkelen en tóch verplaatsen naar de koelkast.

Kiwi

Een kiwi wordt niet slecht bij kamertemperatuur, maar blijft wel langer vers in de koelkast. Zeker als ze al rijp zijn, kan je ze 2 à 3 dagen langer laten meegaan door ze koel te bewaren. Schijfjes kun je, wederom, het beste inwikkelen in folie.

Avocado

Is de avocado al rijp, maar wil je hem nog niet eten? Bewaar hem dan ook in de koelkast, zodat hij ongeveer drie dagen langer mee gaat. Zijn ze nog niet rijp, dan kun je ze beter buiten de koelkast bewaren.

Een bruine avocado is een stuk minder smaakvol dan een groengele. Sprenkel daarom wat citroensap op de helft van de avocado die je langer wil bewaren en sluit af met plasticfolie voor je hem in de koelkast legt.

Bron: HLN