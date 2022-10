Zo dek je een duurzame én smaakvolle kersttafel

Met nog maar 55 dagen op de kalender tot het grote feest, is het misschien tijd om te kijken hoe jij je kersttafel zo bijzonder mogelijk kunt maken. Hoe doe je dat een beetje leuk zonder te veel nieuws te hoeven kopen of te verspillen? We hebben enkele tips voor een duurzame én gezellige kersttafel.

Uniek en levendig

Komt je familie dit jaar bij jou op bezoek met kerst, maar heb je geen zin om een extra set saaie wijnglazen te kopen? Ga tweedehands! Chique mis-matchende glaasjes zijn helemaal in. Iedereen kan zijn eigen kleurrijke glas makkelijk herkennen, terwijl de tafel er zeer elegant uitziet.

Als je het wat minder bont wil maken, kun je kiezen voor een kleurthema: haal bijvoorbeeld verschillende doorzichtige glaasjes bij de kringloop, of ga voor één kleur. Zo behoud je de levendigheid van de trend, maar blijft het ook lekker overzichtelijk. Inspiratie nodig? Dit zijn de kersttrends voor 2022.

Zelfgemaakte kaarsjes

Bij de kerstsfeer horen natuurlijk gedimde lichten en kaarsjes die vrolijk branden tijdens het tafelen. Toch zijn veel kaarsen niet goed voor de natuur. Zo bevatten de meeste paraffine, dat wordt verkregen uit aardoliefracties en bruinkoolteer. Niet super duurzaam dus. Een manier om er zeker van te zijn dat jouw kaarsen dat wél zijn, is ze zelf maken. Dit is niet alleen fijn voor het milieu, maar ook nog eens heel leuk en makkelijk.

Als je duurzame kaarsen wil maken, gebruik dan natuurlijke was, zoals sojawas (vegan) of bijenwas. Voor bijenwaskaarsen hoef je zelfs niets te smelten. Hoe makkelijk wil je het hebben! Het enige wat je nodig hebt, zijn bijenwasvellen, een kaarsenlont en een schaar. Knip de lont iets langer dan de kortste zijde van het bijenwasvel. Vouw daarna de bijenwas over de lont heen zodat hij vast zit en rol op totdat je het einde van het vel bereikt. Niet tevreden over de dikte? Ga dan gerust verder met een tweede vel. Kijk maar op de foto hieronder.

Met bijenwasvellen en een lont maak je eenvoudig je eigen kaarsen. Beeld Getty Images/iStockphoto

Een andere manier om duurzame kaarsen te maken, is door resten kaarsvet van andere kaarsen te hergebruiken. Twee handige tips:

Tip 1: Zorg ervoor dat de kaarsen die je samenvoegt allemaal van hetzelfde soort was zijn gemaakt. De meeste kaarsen zijn gemaakt van paraffine, dus als je het niet zeker weet, dan zal jouw kaars waarschijnlijk daarvan gemaakt zijn.

Tip 2: Let op met het mengen van verschillende geurkaarsen. Niet alle combinaties zijn lekker. En je wilt natuurlijk niet dat je gasten hun eetlust verliezen.

Kaars bijna opgebrand? Gooi 'm niet weg, maar maak er een nieuwe kaars van. Beeld Getty Images/iStockphoto

Brei je blij

Pak je breinaalden er maar bij: je kunt zelf ook aan de slag om jouw duurzame eettafel te verwezenlijken. In dit artikel legt Libelle uit hoe je een tafelloper en bijpassende onderzetters kunt breien. Lekker knus én goed voor het milieu, helemaal als je gebruik maakt van duurzame garens.

Hulp van Moeder Natuur

Als laatste kun je ook altijd vertrouwen op de helpende hand van Moeder Natuur om jouw kersttafel een duurzaam pronkstuk te schenken. Zo kun je met een glazen vaas, wat dennenappels, een paar takken en lampjes al een heel leuk kerststukje maken. Wees bescheiden met wat je uit de natuur haalt, zoals eikels en kastanjes, de dieren zullen je dankbaar zijn.

Je kunt het natuurlijk zo bont maken als je zelf wil. Van gedroogde bloemen gebonden aan de servetten tot individuele plantjes die op tafel uitgestald staan: de wereld is jouw oester en je mag zelf je tafel-pareltje uitzoeken.