Zó gaat Lidl je verleiden om vaker voor vleesvervangers te kiezen

Lidl wil klanten helpen vaker vegetarisch of veganistisch te eten. Het is niet alleen beter voor het klimaat, maar er zitten ook gezondheidsvoordelen aan. Als pilot legt de supermarktketen de meest populaire vaga producten de komende drie maanden in zeventig supermarkten in Noord-Holland en regio Amsterdam-Almere in het vleesschap. Ook gaat de supermarktketen de vleesvervangers extra scherp prijzen. Het gaat om het vegan rul gehakt, de vega kipstukjes, vegan shoarma, schnitzel en burger.

Vaker vegetarisch

“Hiermee willen we steeds meer van onze klanten kennis laten maken met onze vegetarische producten zoals onze vleesvervangers. Ons doel is dat onze klanten zien hoe makkelijk en lekker het is om af en toe een dagje geen vlees te eten en zo onze impact op het klimaat te verkleinen”, legt Chantal Goenee van Lidl uit in het persbericht van het bedrijf.

Lidl vindt het belangrijk dat we in de toekomst minder vlees eten. Er zijn zelfs doelen gesteld: in 2030 moet de helft van de verkochte eiwitten bij Lidl plantaardig zijn. Ze noemen dit de ‘eiwittransitie’. Nu is dat nog 38 procent.

Noord-Holland en regio Amsterdam-Almere

“De deelnemende supermarkten zitten zowel in dorpen als steden. De regio waar we nu testen is qua demografie een afspiegeling van de normale maatschappij”, legt een woordvoerder van Lidl de keuze voor Noord-Holland uit. De test start deze week, de eerste resultaten moeten in oktober bekend zijn.

Consumentenpsycholoog Tim Zuidgeest vindt het een goed idee en legt aan RTL uit dat dit inderdaad zou kunnen leiden tot minder vleesconsumptie. “Als vleesvervangers op een aparte plek liggen, dan bezoeken alleen de mensen die op zoek zijn naar die producten dat schap. Maar als je het bij het vlees legt, zullen mensen die er niet naar op zoek zijn, het ook als spontane aankoop meenemen. Een keertje proberen, denken ze. Het is goed dat supermarkten de duurzamere opties zo promoten.”

Nog wat vegetarische inspiratie? Deze quiche met paddenstoelen en geitenkaas is héérlijk.

Bron: RTL / Duurzaam Ondernemen