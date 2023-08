Zo houd je eten zo lang mogelijk goed in een koelbox op de camping

Koelelement bovenaan

Bij een koelbox horen natuurlijk koelelementen. Deze kun je op de meeste campings bij de receptie opnieuw invriezen, maar dan is een reservesetje wel zo handig. Op die manier heb je altijd koelelementen tegen het eten en drinken aanliggen. Ook de juiste plaatsing van de elementen is van belang. Doordat koele lucht daalt, kun je ze het beste bovenop je ingrediënten leggen. Zo houd je eten het langste koel.

TGT-producten en THT-producten

Volgens Lolkje de Vries van het Voedingscentrum wil je onderscheid maken tussen TGT-producten (Te Gebruiken Tot) en THT-producten (Ten Minste Houdbaar Tot). Dat vertelt ze tegen de Volkskrant. “TGT-producten kun je het beste binnen een dag consumeren”, legt ze uit. Die producten zijn namelijk vatbaar voor bacteriën en kunnen vervelende situaties opleveren wanneer je ze te laat eet. THT-producten kun je over het algemeen iets langer in de koelbox bewaren: als je deze na de houdbaarheidsdatum eet word je namelijk niet ziek, maar is slechts de kwaliteit en smaak van het ingrediënt minder geworden.

Eten in aluminiumfolie

Ken je de truc van aluminiumfolie al? Dit materiaal houdt eten langer koel door warmte buiten te houden. Om dit te laten werken, moet het product van tevoren wel al gekoeld zijn. Perfect dus voor ingrediënten die uit de koeling van de supermarkt komen! De koelbox in combinatie met het aluminiumfolie zorgt voor een extra werking.

Schaduwplekken

Een koelbox probeert dan wel zo veel mogelijk warmte binnen te houden, hij heeft af en toe ook een handje hulp nodig. Plaats je ‘m in de volle zon, dan wordt het eten en drinken geheid sneller warm. Plaats de box liever in de koelte van de schaduw.

Niet te veel eten

Als je de koelbox volpropt met eten en er slechts één of twee koelelementen in legt, kun je ervan uitgaan dat ‘ie niet optimaal werkt. De perfecte verhouding is een derde eten en drinken en twee derde koelelementen. Hoewel dat als behoorlijk veel klinkt, is het de beste manier om je eten en drinken zo lang mogelijk vers te houden.

