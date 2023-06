Zó krijg je kersenvlekken uit je kleding

Gelukkig zijn er handige tips om ze weer zo snel mogelijk te laten verdwijnen. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Ammonia

Als je snel te werk wil gaan, haal je gelijk het vruchtvlees van je kledingstuk. Doe je dit niet, dan vergroot je de vlek. Als de pulp van je kledingstuk is gehaald, was je het met een lauw sopje en dep je de vlek met ammonia. De vlek verdwijnt als sneeuw voor de zon. Werkt het niet gelijk? Herhaal het dan een paar keer.

Melk

Soms ben je niet in de gelegenheid om gelijk te handelen, of heb je geen fles ammonia in de buurt. Dan is er ook een andere oplossing. Leg het kledingstuk een uurtje in een bak (karne)melk. Een welbekende manier afkomstig van de boerderij en oude kersentelers. De melk laat de rode vlek vervagen. Daarna afspoelen, de wasmachine in en wassen volgens voorschrift.

Scheerschuim

Deze optie komt wellicht uit onverwachte hoek, maar scheerschuim blijkt een handig middeltje te zijn. Een flinke tijd laten intrekken en vervolgens wassen volgens voorschrift.

Bron: RTV Utrecht