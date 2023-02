Zó kun je aan de buitenkant zien hoeveel partjes een mandarijn heeft

Wij vertellen je er hier meer over!

Hoeveel partjes heeft je mandarijn?

Het liefst wil je natuurlijke en mandarijn met zoveel mogelijk partjes. Hoe meer, hoe beter! En het fijne is: aan de buitenkant kun je al zien hoeveel partjes een mandarijn heeft. Het enige wat je hoeft te doen is het groene stukje steel van de mandarijn te verwijderen. Vervolgens zie je een paar puntjes verschijnen. Het aantal puntjes staat gelijk aan het aantal partjes. Hierdoor weet je dus precies hoeveel partjes je mandarijn heeft!

Is je mandarijn droog of sappig

Hoe sappiger de mandarijn is, hoe lekkerder. En ook dit kun je van tevoren aan de buitenkant checken. Zoek in de supermarkt naar mandarijnen die een nog strakke schil hebben. Als je ze dan nog ongeveer twee dagen laat rijpen, zijn ze perfect. Als de schil in de supermarkt al heel erg los is, dan is de kans groot dat je thuis een gortdroge mandarijn hebt. En dat wil je natuurlijk niet. Let dus altijd goed op de schil.

Bron: Voedingscentrum, Gezond Nu