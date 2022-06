Een ijsmachine is nogal prijzig, dus dan is het handig om te weten hoe je ijs maakt zónder machine.

Zelf sorbetijs maken

Sorbet is eigenlijk gewoon een bevroren mengsel van fruit, water en (druiven)suiker. Er gaat geen melk of lactosepoeder in, wat het lactosevrij en vegan maakt. Je herkent sorbetijs aan de frisse smaak, de kristalstructuur en zoet/zuur-smaakexplosie.

Natuurlijk is de makkelijkste manier om sorbetijs te maken in een ijsmachine. Maar gelukkig kan dit ook prima zonder. Als je de basis van het sorbetijs maken onder de knie hebt, kun je eindeloos variëren met smaken, fruitsoorten en kruiden.

Ingrediënten

200 milliliter water

80 gram suiker

30 gram druivensuiker

500 gram vers fruit of uit de diepvries

Het stappenplan

Maak het verse fruit schoon of ontdooi wat diepvriesfruit. Pureer het vervolgens met een staafmix. Als je geen klontjes of pitjes wilt, kun je de fruitpuree zeven. Doe het water en de (druiven)suiker in een steelpan en breng dit aan de kook. Laat de suikersiroop zo’n drie minuten doorkoken en laat het vervolgens helemaal afkoelen. Doe de suikersiroop door het gepureerde fruitmengsel en meng alles goed door elkaar. Zet het ijsmengsel in een afgesloten bak in de vriezer. Tip: hoe breder de bak, hoe sneller het bevriest. Roer het na zo’n dertig minuten los met een vork en herhaal dit ieder half uur. De vierde keer kun je eventueel een staafmixer gebruiken. Laat het ijs daarna nog zeker een uur vriezen voor je het serveert.

Zelf roomijs maken

Liever een romig ijsje? Probeer dan eens zelf roomijs te maken. Hier heb je melk, room, suiker en ei voor nodig. Qua smaken kun je hier zelf natuurlijk eindeloos mee variëren.

Ingrediënten

250 milliliter volle melk

250 milliliter ongeklopte slagroom

80 gram suiker

4 eidooiers

Het stappenplan

Doe de melk in een pan en zet het op het vuur. Voor écht vanille-ijs doe je een opengesneden stokje bij de melk. Breng de melk aan de kook en laat het daarna wat afkoelen. Doe de eidooiers met de suiker in een kom en klop dit tot een egaal, lichtgeel mengsel is. Doe de melk al roerend bij het mengsel. Als het goed gemengd is zet je het op een laag vuurtje. Blijf continu roeren. Verwarm het mengsel tot het begint te binden. Als het wat dikker is geworden, zeef je het en laat je het in de koelkast afkoelen. Intussen klop je de slagroom tot het ongeveer net zo dik is als yoghurt. Als het andere mengsel volledig is afgekoeld spatel je de slagroom erdoor. De ijsbasis klaar. Zet het ijsmengsel in een afgesloten bak in de vriezer. Roer het na zo’n dertig minuten los met een vork en herhaal dit ieder half uur. Na zo’n vier uur heb je heerlijk romig ijs.

Andere recepten voor zelf ijs maken

Een ander lekker recept gevonden? Dan maak je het ijs gewoon volgens het recept. Wanneer het recept zegt dat je het in de ijsmachine moet gieten, zet jij het dus gewoon in een afgesloten bak in de vriezer. Elk half uur roer je het ijs door om te voorkomen dat er veel ijskristallen ontstaan. In totaal doe je dit zo’n 6 à 8 keer. Succes!

Zo maak je bijvoorbeeld in een handomdraai je eigen vanilleroomijs:

Bron: Rutger Bakt, Franceska Kookt