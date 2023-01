Zó lang moet je sporten om je favoriete snack te verbranden

Zou jij jouw favoriete tussendoortje vaker laten liggen als je wist hoelang je moest sporten om ‘m weer te verbranden? Britse en Amerikaanse onderzoekers denken van wel en vinden het daarom een goed idee om een ‘bewegingslabel’ op snacks te plakken. Als je vol afgrijzen ziet hoe lang je je in het zweet moet werken om die Snickers te verbranden, dan kies je vaker voor een gezonder tussendoortje, denken zij.

Niet zwart-wit

Klinkt logisch, maar als je besluit ongezond te snacken, dan zijn niet per se de calorieën het ‘probleem’. De ene calorie is namelijk de andere niet, legt voedingswetenschapper Hella van Laer uit in het AD.

“Calorieën afkomstig van een avocado hebben een ander effect op ons lichaam dan die van bijvoorbeeld een Twix. Zodra je die laatste hebt opgegeten, ervaar je een suikerpiek. Je lichaam produceert insuline die invloed heeft op je vetverbranding (insuline stimuleert vetopslag, red.). Ook zal je zo amper voedzame stoffen binnenkrijgen”, zegt zij. Bij een avocado zit dat anders: dat mag dan een vet en calorierijk product zijn, maar bevat wél een berg voedingsstoffen en zorgt voor een langer verzadigd gevoel.

Mag het een pondje minder?

Als je gezond wil afvallen of op gewicht wil blijven, is minder en voedzamer eten het allerbelangrijkst. Je kunt namelijk wel calorieën schrappen, maar dat wil niet zeggen dat je dan gezond afvalt. Juist met een gestrest en ondervoed lichaam is het lastig om een gezond gewicht te hebben en je goed te voelen.

Daarnaast is de vuistregel om in elk geval iedere dag één uur te bewegen. Dat mag ook in drie keer twintig minuten, bijvoorbeeld. Je hoeft om vet te verbranden gelukkig niet de longen uit je lijf te rennen, integendeel. Met een uur stevig wandelen verbrand je meer vet dan met twintig minuten zwaar fitnessen. Je gaat namelijk pas vet verbranden bij middelmatige inspanning op 60 tot 70 procent van je maximale hartslag. Goed nieuws: alle beweging waarbij je hartslag en ademhaling iets omhoog gaat, telt mee.

Voor deze snacks moet je het langst sporten (uitgedrukt in hardlopen)

Pizza margherita (350 g): 812 kcal = 8,1 km hardlopen Oliebollen (5 stuks): 805 kcal = 8 km hardlopen

Zakje zure matten (200 g): 738 kcal = 7,4 km hardlopen

Broodje kebab (300 g): 654 kcal = 6,5 km hardlopen

Big Mac: 557 kcal = 5,5 km hardlopen

Zak chips (100 g): 530 kcal = 5,3 km hardlopen

Tosti: (2 witte boterhammen) 380 kcal = 3,8 km hardlopen

Patat (100 g): 262 kcal = 2,6 km hardlopen

Twix (50 g): 248 kcal = 2,5 km hardlopen Donut (55 g): 200 kcal = 2 km hardlopen

Bron: AD.nl, Voedingscentrum.nl